律師男友捲詐團害到她！女檢被控洩密「簽結」挨轟「官官相護」 桃檢解釋了

桃園地檢署檢察官吳亞芝被控，洩漏起訴書及律師答辯狀給捲入詐團案的律師男友朱一品，被移送懲戒法院職務法庭。職務法庭今開庭辯論，法務部證實桃園地檢署查過吳亞芝「洩密」，但查無不法簽結，外界質疑「官官相護」。桃檢澄清，指認定吳亞芝有違失，因而移送檢察官評鑑委員會，絕無徇私迴護。

吳亞芝涉偷查書類、洩漏律師意見陳報狀給朱一品，並在上班時間監看律師同學、「通靈律師」鄭鴻威的（律訓）派案群組，遭檢察官評鑑委員會報請法務部移送職務法庭，監察院也彈劾移送職務法庭，兩方都建議「免職」，但法務部另建議可以轉任檢察事務官。

職務法庭開庭時，法官出重拳頻頻詢問是否涉及洩密罪，法務部證實「桃檢已簽結」，法官則強調檢評會其實有4名委員提「協同意見書」認定「涉犯洩密罪」，審判長則表示懲戒法院有權判斷。事發後，有媒體質疑桃檢簽結舉動疑「官官相護」。

桃檢晚間指出，有關媒體報導本署檢察官吳亞芝洩密詐團律師男友，本署就吳亞芝因律師男友犯罪所涉及的違失行為約談吳亞芝，比對相關卷證及經過吳亞芝同意提供手機進行數位採證調查後，以於2024年5月31日完成調查，認為吳亞芝有違檢察官職位尊嚴及民眾對檢察官職務信任，有《法官法》第95條第2項之事由，就將全部卷證資料移付檢察官評鑑委員會個案評鑑。

而檢評會評鑑後認為有懲戒之必要，目前移送職務法庭審理中，本署均依法辦理，並無徇私迴護。

