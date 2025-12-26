律師男友捲詐團！女檢察官涉洩密「保住職務」 懲戒法院罰俸10月

桃園地檢吳亞芝檢察官（左）今天判決出爐。資料照。李政龍攝



桃園地檢署檢察官吳亞芝涉偷查書類，還洩漏律師狀子給捲入詐團案遭起訴的律師男友朱一品，遭法務部及監察院移送懲戒法院職務法庭。法院開庭時她喊冤沒洩密，桃檢強調吳工作「競競業業」，但法務部建議「免職」轉任其他職務，監院也態度強硬。職務法庭今天判決出爐，吳亞芝罰俸10月，換算月薪逾百萬元。可上訴。

吳亞芝的男友朱一品捲入「通靈律師」鄭鴻威涉及的詐團案件遭起訴，據調查，LINE帳號化名「芝豬精」的她，曾數度調取桃園、雲林等地檢署起訴書傳給朱男，甚至洩漏包括律師刑事陳述意見狀等文件給朱男，更向朱男抱怨「這案令人不爽」。此外，吳亞芝也幫朱男即時監看鄭鴻威在「琦勝和他的快樂」群組裡的派案訊息，甚至跟朱男說，「好吧！我只是覺得這個是打進去這個『詐騙圈子』的好機會」，鼓吹男友多接案。法務部、監察院均將她移送職務法庭。

職務法庭日前開庭，監察院痛斥公務員上班不應該做私務，質疑吳亞芝至少十幾次在上班時間監看鄭鴻威的派案群組，「說詞變來變去」。監院也質疑，她早就知道男友洩密，也知道男友的律師費是鄭鴻威付的，質疑她身為檢察官，竟未依職責啟動偵辦。

律師朱一品捲詐團洩密案，目前仍在台北地院纏訟。資料照。呂志明攝

吳亞芝表示，這個「派案群組」只是律訓同學組成的「聊天群」，非「派案群組」，「對於行為的違失，我感到很抱歉，因為一時失慮才違反規定，但傳送的資料和朱一品與鄭鴻威合作的案件無關。傳送署內的結案報表、不起訴處分書的截圖，都只是想表示，希望用『簡式』的方法寫不起訴書，加快結案速度，和詐團一點關係都沒有。我也沒有認知到他可能犯罪。」

吳亞芝在庭末哽咽求情，盼懲戒法院給她一個擔任檢察官的機會。桃檢則幫她緩頰，強調吳亞芝除了此案，在工作上的表現「兢兢業業」。

監察院建議「免職」，法務部也建議免職「轉任其他職務」，法務部更提供新北地檢署檢察事務官（職務編號A600210）、桃園地檢署檢察事務官職務編號（職務編號A600356）。

合議庭則好奇吳亞芝是否涉嫌洩密，但桃檢代表當庭證實已簽結，而合議庭法官林孟皇點出，檢評會的結案文件裡，有4個委員（均為律師）提出「協同意見書」，認定構成洩密。審判長吳光釗則強調，即使桃檢認定沒有洩密，懲戒法院還是有權進行判斷。

