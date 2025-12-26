律師男友捲詐團！女檢察官7度洩資料為何只罰俸10月？ 職務法庭理由曝

檢察官吳亞芝涉洩資料給律師男友，驚險保住檢察官職，僅罰俸10月。資料照。吳政龍攝



桃園地檢署檢察官吳亞芝，被控7度洩漏起訴書、不起訴書或律師意見書給捲入詐團洩密案的律師男友朱一品，遭移送懲戒法院職務法庭。監察院和法務部主張「免職」，但職務法庭第一審認為，她僅是思慮不夠謹慎，審酌其傳送資料多為節錄無法勾稽全貌，且起訴書嗣後也會公開，實質妨害輕微，尚未達到「不適任檢察官」的程度，惟仍有懲戒必要，今天判罰俸10月。可上訴。

被查出7度洩漏書類

吳亞芝的律師男友朱一品捲入「通靈律師」鄭鴻威涉及的詐團案件遭起訴，LINE帳號「芝豬精」的吳亞芝則被查出兩大違失行為。

廣告 廣告

第一，她在2022年7月及10月、2023年11月，上檢察官查詢書類系統取得不起訴處分書、起訴書後，節錄部分內容後用line傳送給男友；她也在2023年12月，因朱一品拜託，她就把朱男擔任辯護人的完整起訴書傳送給對方，而且均未遮蔽當事人個資，違反《法務部查詢資料注意事項》第4點規定及《個資法》對個人資料利用限制規定。

第二，吳亞芝在2022年8月，因為朱一品拜託，兩度將辦案製作的被害人表格、起訴書及當事人刑事陳述意見狀首頁照片傳給對方參考；2023年10月，她為了抒發情緒，將偵查案件的刑事準備狀傳送給朱一品，且未遮掩姓名，違反《刑事訴訟法》的偵查不公開、《個資法》職務義務。

捲入詐團案的律師朱一品，目前仍在台北地院打官司。資料照。呂志明攝

上班幫盯「派案」？合議庭：有誤會

監察院則加碼認定，吳亞芝在上班時間盯梢監看鄭鴻威的派案群組「琦勝和他的快樂」，還告訴男友「好吧，我只是覺得這個是打進去這個『詐騙圈子』的好機會」，積極建議朱一品和鄭鴻威洽談合作，而吳亞芝明知朱一品涉及犯罪且違反偵查不公開，身為檢察官卻沒有依法偵查，均涉及違失。

不過，職務法庭對此看法不同，認為吳亞芝雖然擔任檢察官，仍有正常社交往來等真實生活需求。而且，遭指控「派案」的群組，經調查應是吳亞芝之前參加律師職前訓練時，同期成員共同成立的群組，並不是鄭鴻威和朱一品或吳亞芝主導或專用的群組。

在群組裡，包含鄭鴻威在內的部分成員，都曾探詢其他律師要不要接案，後續接案事宜也都私下聯繫，鄭鴻威的使用模式和其他人並無不同。該群組雖然被指為「派案群組」，但話題並不是以「接案」為主。

律師鄭鴻威幫詐團打官司，牽連同學朱一品洩密。資料照。翻攝自鄭鴻威法律事務所。

律師有祕密溝通自由

職務法庭認為，監察院認定吳亞芝「知情不辦」，但參照憲法法庭「112年度憲判字第9號判決」意旨，朱一品和鄭鴻威從事律師工作，如何與當事人洽商擇定、更換律師或共同辯護，均屬於律師與當事人間的辯護策略暨如何銜接，而有秘密自由溝通的空間，不是吳亞芝能參與了解的。而且，朱一品都是自己和鄭鴻威聯繫接案事宜，沒有事證顯示，他必須詳細告知吳亞芝。

職務法庭指出，加上朱一品曾表示，他只是陪同偵訊、收取1小時報酬，及不將偵查卷交給鄭鴻威等，沒有事證可以認定，吳亞芝能詳盡得知鄭鴻威、朱一品等人，除了從事律師辯護工作以外，還涉及詐欺集團犯罪。

吳亞芝雖然曾向朱一品表示「有打進去詐騙圈子的機會」，但職務法庭比對前、後對話，發現吳亞芝主要是在對朱一品的事業決定表達關心及支持，而且對話當時，朱一品還沒有跟鄭鴻威密集接洽，不能只擷取兩人私下簡略對話的片段文義，而不探求上下文真意，就認定吳亞芝有違失。

檢察官吳亞芝檢察官（左）到職務法庭開庭時，哽咽認錯。資料照。李政龍攝

輕率提供資料涉疏失

但職務法庭認定，吳亞芝仍有懲戒必要，因為她確實為了向男友抒發情緒、表達見聞及評價，或因為朱一品拜託她提供資料，在沒有遮掩個資的狀況下，輕率提供和偵辦公務無關的資料給朱一品，部分行為嚴重違背檢察官應公正執行職務、不得任意揭露偵查案件相關資料的行為標準。但是，要不要進行刑事究責或行政裁罰，和本案的懲戒是兩碼子事，不在這次的審理範圍。

職務法庭指出，吳亞芝應該只是思慮不周，考量她不夠謹慎的次數和程度，依照一般社會通念來看，已經嚴重貶損檢察官聲譽，另違反檢察官應該謹言慎行、禁止洩漏職務上不得公開資料及不得行為不檢、不得為與檢察官公正形象不符活動等倫理規範要求。職務法庭認定，她已達情節重大的程度，有必要予以懲戒，讓她能心生警惕。

桃園地檢署在職務法庭幫吳亞芝緩頰，保住其檢察官職務。翻攝桃園地檢署臉書

「思慮不周」罰俸即可

至於為什麼要罰俸10月？職務法庭指出，吳亞芝發生違失時只擔任候補檢察官2年多，參酌她2020年到2023年度的職務評定都是「良好」等執行職務表現，認為吳亞芝對於檢察官職務，還有「努力學習精進」的意願。

而且，本案是因為吳亞芝對於相關行為分際，因為「思慮不周」出現違失，考量她傳送給朱一品的資料大部分都是「部分節錄」，比較難以勾稽案件全貌，審酌她傳送資料的狀況，認為她應該無意對外揭露個案情節或個人資料，後來也沒有外流的具體事證。況且，「起訴書」本就屬於之後會公開的性質，造成的實質妨害尚屬「輕微」。

職務法庭整體評價後，衡量吳亞芝應該未達法務部、監察院所指「不適任」檢察官之程度，考量她輕忽應該遵守義務的程度，以及對檢察官整體公正形象的不正影響，認為罰款現職月俸10個月，是允當的懲戒結果。對此，法務部、監察院和吳亞芝都可以上訴。

本案合議庭成員為職務法庭第一審第四庭，審判長為吳光釗（懲戒法院法官）、受命法官林麗真（最高行政法院法官）及陪席法官林孟皇（高等法院法官），另有2名參審員，分別是陳竹上（高雄師範大學通識教育中心教授）及林三欽（東吳大學法學院專任教授）。

更多太報報導

律師男友捲詐團！女檢察官涉洩密「保住職務」 懲戒法院罰俸10月

「這理由」關說台電！「小英男孩」鄭亦麟收賄198萬惡狀曝 帳戶驚現600萬黑錢

全家一起洗錢！「小英男孩」鄭亦麟用弟名義收198萬 父電話露餡 母23次領現