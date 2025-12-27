律師男友捲詐團 檢察官涉洩密遭罰俸10月逾百萬

桃園市 / 綜合報導

桃園地檢署一名吳姓候補檢察官被控洩漏未公開的書類，給捲入詐團洩密案的律師男友，遭監察院彈劾並移送懲戒法院，雖然吳姓檢察官主張和律師男友對話都是聊生活瑣事，沒有意識到男友涉案，請求從輕處分，不過懲戒法院認為，吳姓檢察官已違反檢察官倫理規範，判處罰俸10個月，全案可上訴。

台北地檢署日前偵結律師涉嫌勾結詐騙集團洩密案，16名律師向詐騙集團洩漏資訊，其中一名朱姓律師他的吳姓女友就是桃園地檢署候補檢察官，調查指出吳姓女檢察官，在2022年7月、10月，2023年11月間，將沒有公開的不起訴書等資料，傳給男友，並討論相關內容，不只傳送男友接受委任的案件資料，連自己偵辦的案件內容都外洩，吳姓女檢察官還曾受桃園市政府邀約在台上分享法學知識，現在涉嫌洩密遭監察院彈劾移送懲戒法院。

不過她主張和男友對話，只是在聊生活以及工作瑣事，沒有意識到男友涉嫌詐騙洩密，請求從輕處分，懲戒法院26號審理，認為吳姓女檢察官已經嚴重損害檢察官聲譽，情節重大，有必要懲戒讓她心生警惕，裁定罰俸10個月以月薪換算超過百萬元，全案可上訴。

