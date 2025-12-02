律師直言李麗娟恐成黃國昌貪汙破口 提3大法律「必考題」 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前爆發養狗仔跟監政敵等爭議，《鏡週刊》今（2）日再爆，管理狗仔集團的凱思國際負責人李麗娟曝光。對此，律師黃帝穎稍早於臉書發文表示，李麗娟是否為黃國昌狗仔公司人頭，有3大法律「必考題」，證明其為收賄人頭。

根據週刊報導，李麗娟真實身分就是安親班的輔導老師，卻被黃國昌安插擔任凱思負責人，用以製造斷點，更直指李恐成黃國昌貪汙案破口。對此，黃帝穎發文分析指出，黃國昌狗仔公司人頭有3大法律必考題，證明收賄人頭；第一、李麗娟認識臺雅集團董座嗎？憑什麼收款200萬元？第二、李麗娟接受臺雅投資入股嗎？曾提供財報及投資評估報告給臺雅？

此外，第三、黃帝穎指出，李麗娟的凱思已被檢方查獲至少4名狗仔勞健保都在凱思，李麗娟拿著講義、擦手巾到安親班上班可能指揮狗仔？週刊多次揭露狗仔對話截圖顯示黃國昌指揮，李麗娟有無更強證明自己經營凱思？

黃帝穎直言，這些問題是必考題，李麗娟可能先被證人傳喚，只要說法與證據及金流不符，說法與其他證人如臺雅證詞出入，違反經驗法則，除了有7年以下徒刑的偽證罪責，更可能被認定僅是黃國昌收賄的人頭，依共犯訴追。

