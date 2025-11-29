律師示警：廢兄弟姊妹特留分 弱勢被詐欺遺族恐無能為力

民法「兄弟姊妹特留分」該不該刪除，民間團體提倡議，立院下周將邀法務部、司法院專題報告。不過有執業律師提出質疑，台灣詐欺案件屢見不鮮，若將旁系血親特留分拿掉，要如何避免弱勢單身者更易被詐欺者奪產情況，「被繼承人的遺族卻無能為力？」也是修法該被討論的問題。

台灣遺囑協會今年8月在公共政策網路參與平台提案「廢除民法第1223條『兄弟姊妹特留分』，回歸遺囑自由，終結家庭紛爭」，累積7712人附議。

台灣遺囑協會副秘書長王敏華舉例，頂客族夫妻相互扶持、置產，盼身後能將房產留給另一半，但依現行法令，兄弟姊妹仍可主張特留分，導致妻子即使有丈夫遺囑，仍可能面臨房產被迫變賣、分配價金；此外，單身者若想將遺產全數捐作公益，但若有同父異母或同母異父的半血緣手足也可分產，悖離逝者意願，常引爆家庭紛爭。據了解雖然只有藍委提案修法，但綠委態度也是支持的，朝野都支持的話，相信法案應該能盡快通過。

田聯合法律事務所律師雷宇軒表示，隨著社會文化的演進，旁系血親間的關係連結沒有像過往連結頻繁，同居共財情形日亦稀少，法規面確實有修正必要。而此次修法方向，從立法意旨角度，核心區辯在「遺囑自由／財產自主」與「家屬最低生活保障」兩者間重新畫線，明確是朝「限縮保護、擴大自主」修正。

雷宇軒指出，贊成者多從財產自由、遺囑自由方向論述，在現代社會旁系血親多已無相互依賴生活關係下，不應特別立法保留遺產特留分；但從反對者思考主要則是，就無子女民眾等到年老生病時，仍需仰賴旁系血親的照顧，依循特留分保障遺族的立法目的，當然仍有保留的必要。

雷宇軒曾遇過盼爭取旁系血親特留分的案例，當事人是被繼承人的二姐，被繼承人為單身，離世前兩、三年都是當事人陪伴及照顧，但在最後兩、三個月，大哥的子女跳出來關心「許久不見的小姑姑（被繼承人）」，甚至偷帶著長期需服用鎮定劑的被繼承人去做公證遺囑，將財產全部遺贈移轉給自己，待被繼承人過世後，當事人才發現這件事，最後主張旁系血親的特留分，留下一部分繼承的權利。

雷宇軒指出，從現今各種狀況來看，特留分要不保留原狀，不然就是全部刪除，並以「應繼分」跟遺囑為主，畢竟台灣詐欺案件屢見不鮮狀況下，倘如將旁系血親的特留分規定拿掉，是否會造成單身者走後，遺產反而是留給詐騙集團成員，「但被繼承人的遺族卻無能為力狀況？」這個問題才更應該是立法者及贊成修法者該去省思的議題。

