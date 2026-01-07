律師考試錄取 1042 人創新高，全律會罕見發聲，《賴芳玉聊法》深入解析考訓制度爭議

2025 年底，律師考試錄取人數高達 1042 人，再度刷新歷史紀錄。不同於過往低調回應，全國律師聯合會罕見發布聲明，直指現行律師考試與培訓制度出現「結構性失衡」，引發法律圈與社會高度關注。

在本集《賴芳玉聊法》中，主持人賴芳玉律師邀請全國律師聯合會副理事長蔡順雄律師，從制度面與實務現場出發，說明聲明背後真正關切的核心問題。

節目指出，討論焦點並非「是否反對年輕人進入市場」，而是當社會期待律師肩負法律責任、公民社會與民主法治的重要角色時，現行制度是否已具備足夠的養成量能。相較醫師、心理師、會計師等專業動輒數年的完整培訓結構，律師考試通過後僅有短期律訓與實習安排，是否足以因應快速增加的人數，成為關鍵疑問。

廣告 廣告

蔡順雄律師亦指出，近年不少新進律師並非準備成熟後選擇開業，而是在受僱環境不穩、薪資停滯與市場壓力下「被迫開業」。這種結構性問題，不僅加重年輕世代的生存風險，也可能連帶影響專業品質與風險控管。

節目進一步觸及近年備受爭議的「詐團律師」、「洩密案」與「辯護權界線」問題。面對偵查中辯護權的實踐與檢方偵查需求之間的張力，全律會已與檢察官、法官及學者進行多場跨域對話，並提出「偵查中辯護人揭露資訊指引（草案）」，試圖在防杜洩密與保障辯護權之間尋求制度平衡。

此外，節目也提出另一層制度反思：律師專業不應僅限於訴訟。透過移民業務、都更、家事 ADR、預防性法律規劃等多元發展，讓律師回到「降低衝突、預防風險、解決糾紛」的核心角色，才能從根本改善結構性壓力。

本集《賴芳玉聊法》不僅是一場法律圈內的自我對話，更是一場關於專業養成、制度責任與世代公平的公共討論，邀請社會各界共同思考：專業，該如何被好好培養。

YouTube賴芳玉聊法｜https://www.youtube.com/@Bbd-Law

Podcast賴芳玉聊法｜https://open.firstory.me/user/bbd-law/platforms