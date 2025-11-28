律師聯合會控名律師尤美女掏空1500萬、害揹債2.3億 北檢調查結果出爐

前民進黨立委尤美女遭全律會指控背信，北檢處分出爐。鏡週刊

前民進黨立委尤美女遭告發，在擔任全國律師聯合會理事長期間，私自免除台北律師會逾1500萬元債務，還未經全律會同意，用2.3億元購買北市中正區一處會館，讓全律會欠下債務，全律會憤而提告尤美女背信罪，台北地檢署認罪嫌不足，28日予以不起訴。

台大法學碩士學位，曾任第8、9屆的民進黨不分區立委，2020年卸任後回歸律師，2022年當選全國律師聯合會理事長，她曾在卸任感言中細數自己政績之一就是幫全律會購置位於台北市中正區北平東路的「匯泰大樓」會館，並向土地銀行借貸1.8億元，且設定抵押權未經會員代表大會同意，然而，該會館尚有租約存在至2025年底，即使在滿租的情況下，每月租金收入僅有38萬1300元，年報酬率僅有1.989%，遠不及全律會向土地銀行的貸款利率，導致全律會存款一次性虧空，還背負巨額房貸。

廣告 廣告

此外，全律會還指控尤美女，明知有關財產處分、與會員權利義務有關的重大事項，必須經過會員過半出席、出席三分之二以上同意，卻仍自行和台北律師公會達成協議，以「提供會員免費觀看課程」、「共有商標」等不相當的條件，免除台北律師公會積欠全律會的1512萬5000元，讓全律會遭受高達1538萬餘元的損害。

台北地檢署調查發現，當時全律會有成立7人和解小組與台北律師公會達成協議，經全律會理監事聯席會議及常務理事會決議通過，雙方始簽署協議書，經會員代表大會審查，且全律會之所以撤回給付會費的民事訴訟，除為取得台北律師公會建立的學習平台資源，並讓全律會得以順利取得「律師學院」商標，並增進全國律師的團結，而非單純免除台北律師公會的年會費，難認尤美女有違背職務而損害全律會利益的行為。

至於購置會館部分，北檢查出，全律會已於去年召開會員代表大會，同意通過購置北車附近房產，且該會館價格與鄰近房地產行情相符，租金收入足以支付貸款利息。北檢偵結，28日以罪嫌不足為由，予以不起訴處分。



回到原文

更多鏡報報導

信義女公關案兇手全認了 只糾結「這件事」！憶犯案那天：理智線斷裂

一抹燦笑百媚生！太子集團「豪乳女特助」爆紅遭起底 昔任卡達航空空姐

幕後／扛家計慘遇黑道洗車行 身障青年遭「地方毒瘤」暴力討債！一家僅存積蓄轉眼成空