律師解析法規困境——餵食遊蕩犬可以開罰嗎？浪浪造成生命財產損害能否獲國賠？
餵食遊蕩犬導致犬隻聚集，甚至吸引新族群、新的遺棄個案進入，加劇人犬衝突與生態干擾。有保育團體倡議禁餵遊蕩動物、餵食者須負飼主責任，亦有立委先後於《動保法》修法提案。
然而，在修法完成以前，我們仍須面對問題——現行法規是否已有類似規範？如遊蕩犬貓造成民眾生命及財產損害，能獲國賠嗎？《環境資訊中心》專訪具備生態背景的律師郭子信，分析法律規範的困境，以及立委提案能否發揮作用。
郭子信︰餵食行為會製造外部成本 全民承擔
郭子信向《環境資訊中心》稱，目前規範飼主責任的法源主要為《民法》第190條[1]，也有部分法院見解會認為《動物保護法》第7條[2]構成《民法》第184條第2項[3]保護他人之法律。這兩條法律在適用上，面對著共同困境——法律將動物視為個人財產，必須有明確使用、收益或處分行為，才能被認定為飼主。
「餵食者往往在餵食後便直接離去，不具備牽繩、操控等實質管領行為。」郭子信坦言，在現行法規範下，很難要求餵食者承擔法律責任。但餵食行為會製造外部成本，不僅刺激未絕育犬貓持續繁殖，更因定點餵食造成犬貓高度聚集，提高與人類衝突的風險。部分人以餵食動物來滿足個人心靈，但外部成本卻由大眾共同承擔，「我想這個在道理上是說不過去。」
生物學與生態學上，犬貓是人類培育的馴化動物，應受人類管束，而非在野外遊走奔跑。再者，牠們出現在野外且造成損害，已具備「入侵物種」的特徵。常有民眾誤將犬殺視為自然生態的一部分，郭子信直言「這顯示環境教育的嚴重不足」。
[1]民法第 190 條 —動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任。但依動物之種類及性質已為相當注意之管束，或縱為相當注意之管束而仍不免發生損害者，不在此限。 —動物係由第三人或他動物之挑動，致加損害於他人者，其占有人對於該第三人或該他動物之占有人，有求償權。 [2]動保法第7條 —飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產。 [3]民法第184條第2項 —違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。
對於三位民進黨立委對餵食遊蕩動物的修法，郭子信稱「方向正確，但有欠細緻且為德不卒。」
張雅琳提案在衝突熱區禁餵，他擔憂餵食者會換個地方繼續餵食，繼而產生新的餵食區；並且衝突熱區定義，應列入第14條之3內處理，較符合法律的結構。至於黃捷、蔡易餘的提案，在現行案例上，長期提供食物和水、或定時定點餵食者，有部分已被法院判定為飼主，故二人提案並未有擴大飼主責任的效果。反而有爭議而未能判定為飼主的是「偶爾餵餵，或是一群人輪流餵，但沒有證據證明這一群人有組織」的情況，更需要法規納管，故二人的提案反而使飼主定義無法被進一步擴張。
從合理的風險分配角度出發，他認為擴張後的飼主定義，應侷限於動物加損害於他人時的損害賠償責任，而沒有要使餵食者可以主張飼主的權利，以免使真正愛護動物，有心要將遊蕩動物帶回家好好照顧的人遭受法律責難。「愛牠，就帶牠回家」，郭子信認為，理想的修法是可直接加上第7條第2項——餵食動物者，視為前項之飼主，依本法及其他法律規定負民事、刑事及行政責任。
目前僅有一宗承認國賠的案例
若遊蕩犬貓造成人命或財產損害，民眾能否獲國家賠償？
動保司副司長陳中興向《環境資訊中心》稱，以目前法院的判決，多是明確有某個餵食者餵食遊蕩犬，而犬隻造成交通意外損失等，有相關判例判定餵食者賠償，「目前還沒有適用國賠。」
郭子信說明，多數法院見解確實認為《動保法》僅是為「保護動物」而非「保護人」，因此會將遊蕩犬貓的攻擊視為不可抗力的「天災」，絕大多數國賠請求會遭駁回。不過郭子信提出不同見解。他指出，《動保法》中包含避免動物傷人（第7條）、管束攻擊性動物（第20條）及設置收容所（第14條）等條文，都足以說明動保法兼具「保護他人」之意。
他質疑，犬貓遊蕩衍生社會問題，是人類行為以及法規政策不當所造成，「絕對不是所謂的天災」，並呼籲國家既然禁止民眾傷害動物（否則可能面臨刑事與行政責任），國家就應負起更大的保護義務，否則對受害者極其不公。
目前唯一承認國賠的特例，發生在新竹市的南寮漁港。2021年8月，一名婦人被發現摔倒在漁港裡的戲水區中昏迷，經送醫不治。調閱附近的監視畫面後發現，婦人因遭受六隻遊蕩犬追擊，才摔入戲水區中。
法院判決中援引《動保法》第7條及第32條，認為本法有保護人民的意思在內，並綜合考量南寮漁港經新竹市政府列為重點觀光區、漁港附近長期有遊蕩犬群聚、附近居民曾多次反映有遊蕩犬咬傷人的事件，以及主管遊蕩犬的動保處距離漁港相當接近等因素，認為新竹市政府怠於執行管理遊蕩犬的職務，並導致婦人死亡，因此判賠兩名被害者家屬共270萬元。
郭子信認為，相較多數法院的意見，這個判決對於事實認定與法律評價，較貼合一般常識，並考量了對當地特殊情形，以及過往類似事件的發生頻率等因素。雖然難以撼動多數見解，卻是一則論證細膩的判決，更為苦於遊蕩犬攻擊的被害者們開了一扇小窗。
考量到要求國家「清零」遊蕩動物極具挑戰，比起一味要求主管機關負責，郭子信建議，修法方向應採取更公平的折衷方案，比如課予主管機關管理義務，在法律中明確訂定管理職責；制訂可量化指標，若遊蕩犬貓數量或密度未能控制在特定標準以下，即可認定國家履行義務不力；一旦指標未達標且發生損害，應直接認定國家負有賠償責任。
「比起要求法院改變長期以來的判決見解，透過立法手段承認國賠責任，並明確標準，才是保障大眾權益與解決人犬衝突最務實的途徑。」他說。
其他人也在看
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 11 小時前 ・ 89則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 573則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 299則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 15則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 4則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 8則留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 12則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 80則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 5則留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 3則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前 ・ 發表留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 122則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 109則留言