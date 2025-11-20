律師調侃「禁這個」！網嗨：中國人會起義

▲中國頻頻祭出反制措施，日前宣布禁止日本水產進口。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日在國會拋出「台灣有事論」，引爆中國強烈不滿，官方不僅呼籲國人避免赴日旅行，隨後更宣布禁止日本水產進口，大動作祭出反制措施，中日關係急速惡化。對此，律師林智群點破，中國政府應該宣布「禁止人民觀看日本A片」，才能真正展現抗議的決心，網友笑喊：「禁了A片和動漫，中國人就會起義了！」

根據日媒《共同社》報導，日本政府相關人士透露，中國政府已向日方通報將暫停進口日本水產品；中國外交部發言人毛寧則稱，「日方此前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品質量安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料」。

律師林智群也在臉書上轉發相關報導，樂得直呼：「意思是日本水產品會降價了嗎？太棒了！之前中國抵制澳洲龍蝦，那個時候龍蝦價格也是崩跌。中國政府應該宣布禁止人民觀看日本A片，這樣才是真正表示抗議的決心！」文末更狠酸一句「嘴巴說不要，身體卻很誠實」。

網友紛紛留言表示，「禁了A片和動漫，中國人就會起義了」、「中國人表示：水產我可以；要禁我A片，我就跟你拼了」、「結果鬼滅中國上映，4天3.8億～～中國人啊～～～～～」、「拜託日本快銷過來，和牛根本就求之不得，水產也是」、「中國之前抵制日本水產，日本水產也活得好好的耶」。

