律師諷柯文哲：要治國之前，可不可以先把自己黨裡的帳目理清楚？

記者李鴻典／台北報導

民眾黨昨日召開中央委員會，黨主席黃國昌布達新一波一級主管人事命令，由創黨主席柯文哲擔任國家治理學院院長。此舉引發外界猜測是否代表民眾黨又重回柯文哲手上。林智群律師嘲諷，修身、齊家、治國、平天下。要治國之前，可不可以先把自己黨裡的帳目理清楚？

台灣民眾黨創黨主席柯文哲擔任國家治理學院院長。（圖／翻攝畫面）

林智群律師引用金庸小說《天龍八部》段落寫下「七八名鄉下小兒跪在墳前，亂七八糟的嚷道：『願吾皇萬歲，萬歲，萬萬歲！』一面亂叫，一面跪拜，有的則伸出手來，叫道：『給我糖，給我糕餅！』慕容復道：『眾愛卿平身，朕既興復大燕，身登大寶，人人皆有封賞。』」

修身、齊家、治國、平天下。林智群律師說，要治國之前，可不可以先把自己黨裡的帳目理清楚？

學者葉耀元驚呼，國家治理學院長？連帳務都亂搞的人要怎麼教別人治理這件事呢，呵呵。多說無益，反正民眾黨支持者都會買帳。

柯文哲前幕僚吳靜怡則說，柯文哲掌大權，但民眾黨依舊甩不開民眾堂稱號？犯個罪，好像變正常？

吳靜怡指出，新竹市市長高虹安涉偽造文書罪，藍白全力相挺，沒想到，民眾黨似乎把政治經營搞得像堂口，犯罪當資歷一樣，沒揹個幾條無法當上幹部一般？徐尚賢，這位被國民黨開除過的高雄政壇「罷免達人」，近日被傳將出任民眾黨高雄黨部鳳山區副主任，引起網友熱議，去年的「雙罷劫」行動（同時罷免黃捷與許智傑），檢調調查發現，連署名冊中竟有死亡17年者仍被列名，徐尚賢承認由其或志工代簽簽名，涉犯偽造私文書、違反個資法及選罷法，高雄地檢署於2025年8月起訴徐尚賢與同夥朱磊、黃晃枝，建請重刑。請問一下柯文哲，黃國昌收留徐尚賢，是助力還是一種文化傳承？

吳靜怡提到，從曾被列不分區立委、現任民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉詐欺、反滲透法被收押，到黨內初選內鬨，再到徐尚賢的加入，這些事件讓人質疑民眾黨的黨中央水準，柯文哲榮任民眾黨的國家治理學院院長之後，是不是先把自家後院打掃乾淨好好整理，再來談國家治理！

