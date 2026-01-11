律師身分成負擔？ 她揭「3困擾」：不敢跟別人說職業

一名從事法律工作的女子透露，在交友軟體、租屋及就醫等日常場合中，她都會刻意對外隱瞞律師的職業身份，擔心遭到貼上刻板標籤或引起他人的防備心態。她特別提到，女性律師在社交平台上經常面臨負面評價，甚至有人在擇偶版明確表示不願考慮律師對象。

該名女子近日於Dcard發文分享經驗。她指出，補習班老師曾經提醒，向房東透露律師身份可能會面臨拒租的狀況。她也提到，就醫時同樣不敢告知職業，原因是擔心醫師會因此採取防衛性醫療的方式，進而影響診療的決策過程。

在交友方面，原PO觀察到明顯的性別差異待遇。男性律師往往被視為條件加分的選項，女性律師卻容易被外界認為具有強勢、好辯的特質。她表示，論壇上甚至有人公開表明不考慮律師作為交往對象，這讓她在使用社交平台時也選擇保密職業資訊。

原PO認為，律師身份在生活中未必能帶來正面的效益，反而可能因為種種顧慮而增添不必要的麻煩。她表示，無論是租房、看醫生或使用交友軟體，都希望不被外界貼上特定標籤，因此選擇隱瞞職業。

貼文曝光後，引起網友留言討論，「我遇過租房臨時改口說有人先租了這種，但最後也是遇到好房東 想想也是避掉一個雷啦，報出職業有時候也是幫你省掉一些麻煩」、「我覺得女律師很聰明啊 沒什麼不好的」、「我之前遇過的是 女法官說自己是公務人員 女醫師說自己在診所工作 她們都會避談工作的部分」、「我說我在法院上班 完全沒被刁」、「講了感覺很容易被凹免費諮詢」。

