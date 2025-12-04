律師辯護挨控洩密！他出庭狂抱怨10分鐘 反嗆檢察官釀「諸慶恩冤案」

華通國際法律事務所所所長劉振瑋挨控洩密。資料照。讀者提供



華通法律事務所所長劉振瑋及受僱律師黃雨柔、王筱雯，被控洩露偵查秘密給金湧長生公司董事長朱寶麒、監察人高禎祥。不過辯方主張，當事人律師費是由朱寶麒旗下公司所支付，他們向公司說明案情很正常。王筱雯當初協助辯護的廖姓員工今日出庭證實辯方說法，但檢察官斥責，劉振瑋等人並非為廖女利益而辯護，引起劉振瑋不滿，前後抱怨近10分鐘，反嗆檢察官如果能注意到對被告有利的事實，「像諸慶恩這樣的冤案就不會發生。」

根據華通法律事務所公開資料，年逾7旬的劉振瑋畢業於國立中興大學，曾為西班牙馬德里大學法學院、美國哈佛大學法學院研究學者。他也曾在知名的常在國際法律事務所擔任合夥人，還當過中國四川省省長顧問。

檢方指控，台南地檢署3年前偵辦金湧長生藥事法等案件時，朱寶麒及高禎祥的鄭姓特助、員工廖女均被列為犯罪嫌疑人，而擔任金湧長生法律顧問的劉振瑋，指派黃雨柔擔任鄭女的辯護人，另由王筱雯擔任廖女的辯護人。事後，三人卻涉嫌將偵查秘密傳進有朱寶麒、高禎祥的通訊群組裡，涉犯《個人資料保護法》、《刑法》洩密等罪嫌。

律師王筱雯。資料照。讀者提供

台北地院今（12/4）日傳喚廖女作證，她證稱，台南警方搜索時把她帶回警局，她沒有為自己找律師，公司安排王筱雯陪同偵訊。離開地檢署時，她只有向老闆告知結果，沒有對他人透露案情，她不知道王筱雯曾向群組回報案情，但認為王筱雯是公司請的律師，這麼做是正常流程，不會損害到她的利益。律師問她，對王筱雯的辯護是否滿意？她還大讚「超棒的！」

不過，檢察官聽完不甚認同，直指劉振瑋等人不是為了廖女利益辯護，而是為了公司利益，暗示彼此有利益衝突。劉振瑋一聽，反嗆檢察官發言「很恐怖」，話匣子打開，前後狂抱怨近10分鐘。

律師黃雨柔。資料照。讀者提供

劉振瑋批評，一般律師都不敢隨意講出指控利益衝突，檢察官卻為了扣帽子，當著三位法官的面否定證人的真實陳述。他強調，律師是在野法曹，屬於師徒制，他作為律師事務所的導師，一定會教導後進律師要有良知和道德感。劉振瑋表示，檢察官也是司法官，應該遵守《刑事訴訟法》規定，對被告有利、不利的事實都一併注意，直言如果檢察官有遵守，「向諸慶恩這樣的冤案就不會發生。」

劉振瑋也解釋，華通和金湧公司、朱寶麒都有簽訂委任契約，如果為朱寶麒辯護時，發現與公司有利益衝突，他們不能告訴公司，也不能拿著公司的錢去為個人辯護，除非發現員工有具體行為傷害公司，他才會依職業道德馬上處理。但他強調，本案情形沒有利益衝突，公司和鄭女、廖女的利益都是一致的，所以律師才會向公司要錢，抱怨檢方應該更瞭解律師的辯護工作。

劉振瑋還詳談律師收費問題，發言期間，審判長和檢察官都未曾出言打斷，聽完也沒有再回應。

