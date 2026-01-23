律師邱彰撰寫口述歷史爆爭議 劉泰英發出聲明要求下架回收

cnews204260123a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

由律師邱彰撰寫、好優文化出版的《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》一書，才上架1週就爆發爭議。曾被稱為國民黨大掌櫃的劉泰英，今（23）天發表最新聲明，強調內容文字未取得他本人書面同意書之前，不得進行任何形式的出版、發行、轉載或數位化傳播；若已出版，請於7個工作日全數下架並回收。

由律師邱彰撰寫的《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》，已在實體書店上架1週。但劉泰英日前已對邱彰與出版社，寄出存證信函。他表示此書內容文字，未依他的意思修改，若逕自出版就屬侵權，將採取法律途徑。

劉泰英最新聲明如下：本人劉泰英特此聲明邱彰女士撰寫人及與好優文化出版有限公司規劃出版之「台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史」（下稱本書）內容文字在未取得本人書面同意書前，不得進行任何形式之出版、發行、轉載或數位化傳播。

二、請邱彰女士撰寫人及與好優文化出版有限公司於收受本聲明書後，立即停止所有關於本書之排版、印刷、宣傳及行銷活動。若本書已出版或進入銷售通路，請於7個工作日全數下架並回收。

三、本人劉泰英先前業已親自簽名以存證信函方式，通知邱彰女士撰寫人及與好優文化出版有限公司，在未取得本人劉泰英書面同意書前不得出版本書，惟仍見台端於臉書上稱已將本書上架，甚且稱是本人兒子劉昭毅偽造本人劉泰英之簽名，顯屬捏造事實，嚴重侵害本人及本人兒子劉昭毅之名譽，特此聲明，請台端於收受本聲明書3日內撤下該篇文章。

