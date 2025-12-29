律師錄取創破千人新高！全律會抗議考選部考訓失衡 擬提修法

全律會抗議考選部「只管考、不管訓」將提修法。翻攝自考試院。



今年律師考試放榜，率取人數達1042人，創下史上新高紀錄，全國律師聯合會今天（12/29）抗議，考選部長期無視律師市場供需失衡、漠視職前訓練資源匱乏，對這種「只管考、不管訓」的作法表達抗議，將主動提修法。

全律會指出，律師的養成，始於考試，成於實務。但現行錄取人數已超過律師研習所及實習律師事務所之合理容訓量。全律會會已多次於考試院召集的法律專業人員考訓用改革會議中反映律師訓練的容訓量已難以應對近年之錄取人數，然考選部置若罔聞，仍未盤點訓練資源、未建立配套措施。

廣告 廣告

全律會批評，考選部強行釋出逾千名錄取者，勢將導致實習指導品質遭稀釋，甚至造成錄取者無處實習的窘境。此種「只管考、不管訓」的消極作為，是對律師專業養成制度的重大打擊。

全律會表示，根據統計，我國執業律師人數於2013年僅6853人，截至2025年底已攀升至1萬3016人，短短12年間幾乎倍增。法務部早在2017年的研究報告即指出，我國合理執業律師人數約為1萬人；但2011年律師考試改制放寬門檻以來，14年間累計錄取人數已逾1.3萬人，政策與實務需求嚴重背離。

全律會強調，律師專業具有高度公共性，其服務品質與專業倫理難以透過純粹優勝劣敗市場競爭來確保，長期以追求錄取數量為導向、未同步檢視社會實務需求與市場容納量的錄取政策，將導致惡性競爭，對整個司法品質造成影響，將損及社會大眾權益。

全律會指出，現行制度允許非法律科系畢業者，僅需修習20個法律學分即可報考。不僅無視法律專業養成的嚴謹性，更使正規法學教育功能大幅弱化。考選部、法務部與教育部長期未就律師教考訓制度進行整體檢討，現行政策顯已偏離建立合理專業門檻、維護執業水準之法制本意。

全律會說，鑑於過去數度溝通均未獲正面回應，除嚴正抗議考選部決定外，亦鄭重呼籲考選部應立即檢討現行律師考試政策。同時將研擬並提出「律師考試規則修正草案」，期能與各界共同推動律師考試制度正常化。

更多太報報導

青文出版社出手！BL漫畫家標五星旗稱台灣「那個國家」 簽名會喊卡

鄭麗文稱徵召李四川嚇歪幕僚 國民黨踩煞車「主席講太快」：要照程序走

氣溫驟降「多人OHCA」！急診醫曝個案：他只說吃不下 人就走了