律師黃帝穎：藍白提總統彈劾案「打假球」 轉移不敢倒閣的心虛

律師黃帝穎。(記者田裕華攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院今(14)日舉行總統彈劾案公聽會。成大法律系副教授陳怡凱在總結答復階段指出，如同釋字第632號的理由書內容，立法應由行政權與立法權互相完成；律師黃帝穎則批評，藍白放棄能輕易通過的不信任案，捨近求遠提出實務上不可能通過的彈劾案「打假球」，完全是用來轉移不敢倒閣的心虛，不敢面對真實民意的檢驗。

成大法律系副教授陳怡凱表示，《立法院職權行使法》第11條指出，在三讀階段，除了發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，只能做文字之修正，代表立法委員修法時應自行先判斷法案有無違憲，而不能自行宣告法條沒違憲。

廣告 廣告

陳怡凱也指出，根據憲法法庭釋字第632號的理由書內容，監察院院長人事權應由總統與立法院「合作完成」，因此，兩個不同機關合作完成一件事情，在憲法上就是一個制衡，立法也應是由行政權與立法權互相完成。

律師李岳洋認為，在全世界民主思潮中，一定要抑制行政權，並由立法院制衡行政權、行政權對立法院負責；憲法是全體人民意志的表現，應該回歸到最原始的憲法，去尊重民意。

前立委游毓蘭說，她最了解的是軍公教警消族群，她尊重當年立法院一票一票通過的年改法律，如今在野黨席次超過執政黨，也透過一票一票修正了警察人員人事條例與停砍年金案，執政黨為什麼不能依法行政。

律師賴秉詳則認為，由於總統是具有實質權力的國家憲政機關，傳統上副署權能對抗元首的概念，已經不存在了，因此討論副署與否根本是錯誤虛假的命題，關鍵在於總統及行政院長對財劃法的態度。

律師黃帝穎則直言，憲法增修條文規定彈劾總統有雙三分之二高門檻，實務上不可能彈劾總統，是在「打假球」，藍白放棄能輕易通過的不信任案，捨近求遠提彈劾案打假球，完全是用來轉移不敢倒閣的心虛，不敢面對真實民意的檢驗。

律師賴秉詳認為，由於總統是具有實質權力的國家憲政機關，傳統上副署權能對抗元首的概念，已經不存在了，因此討論副署與否根本是錯誤虛假的命題，(記者田裕華攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

民進黨嘉義縣長初選 蔡易餘壓倒性獲勝接棒翁章梁

6連霸國民黨議員傳跳票、疑涉簽賭糾紛 陳玫娟急喊冤強調是選民服務

糗了！中國吹捧殲-35「世界第1」 官媒意外自爆只能飛7分鐘？

白營學者酸民進黨立委、學者「法律呆頭鵝」 莊瑞雄不忍插嘴反嗆

