律師、地政士加入詐團！藉抵押借款「騙走土地」

配合中央打詐，屏東警方12天內查獲48件詐騙案，逮捕197名嫌犯，其中包含許多專業人士，例如像是律師和地政士等等，令人驚訝！警方深入追查，有詐團和地政士串通，在被害人掉入投資詐騙陷阱，被騙到沒錢後，繼續要他用土地抵押借款，實則是要趁機把土地過戶偷走，陰險狡詐，害得被害人損失慘重。

員警用力踹門，抓詐團成員。警方：「來起來不要動，警察起來，起來啦。」

睡夢中驚醒，哪兒都沒得逃，直接被逮捕，另一頭同樣是屏東警方，兵分多路圍堵車手。警方：「不要跑，警察不要動，我知道，車手齁，我不是車手，你不是車手，不然誰叫你來拿錢。」

好幾名員警，從四面八方圍捕詐騙車手，他被壓制在地，還趕忙否認自己是車手，相當狼狽，屏東警方配合中央打詐，全面掃蕩，12天內瓦解48個詐騙集團，查獲197名嫌犯。

其中包含四海幫成員，甚至是律師和地政士，專業人士也涉入詐騙案，詐騙集團串通地政士，在被害人已經騙到沒錢後，又引薦地政士，繼續用土地抵押借款，結果地政士偷偷過戶，把錢和土地通通轉走，導致被害人損失慘重。

屏東縣警察局長甘炎民：「有很多的土地買賣，需要透過律師以及地政士的管道，去做所謂專業取得被害人的信任，我們只要是發現有不法金流，串流在不動產，甚至是動產的買賣，只要是經手過，我們都會一律刨除。」

至於律師，則是教詐團成員，如何串供脫罪，並且出庭串供，利用自己的專業知識，鑽法律漏洞。

警方統計，這48起詐騙案，查扣現金近兩千萬，和虛擬貨幣泰達幣70多萬枚，價值約2165萬，以及多筆不動產等等，累計查扣高達上億不法財產。

