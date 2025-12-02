律師：李麗娟是不是黃國昌狗仔公司人頭，有三大法律必考題

記者李鴻典／台北報導

週刊報導，民眾黨主席黃國昌豢養狗仔的凱思國際公司人頭負責人李麗娟終於曝光！黃帝穎律師說，李麗娟是不是黃國昌狗仔公司人頭，有三大法律必考題。

黃帝穎律師還表示，黃國昌臺雅案200萬元，涉不違背職務收賄罪，處七年以上徒刑。（圖／翻攝自民眾之聲YT）

黃帝穎律師寫道，鏡週刊今爆黃國昌人頭現形，直擊黃國昌狗仔基地人頭老闆凱思國際負責人李麗娟現身，更直指李麗娟恐成黃國昌貪汙案破口。

黃帝穎律師說，李麗娟是不是黃國昌狗仔公司人頭有三大法律必考題，證明收賄人頭：

1.李麗娟認識臺雅集團董座嗎？憑什麼收款200萬元？

2.李麗娟接受臺雅投資入股嗎？曾提供財報及投資評估報告給臺雅？

3.李麗娟的凱思已被檢方查獲至少四個狗仔勞健保都在凱思，李麗娟拿著講義、擦手巾到安親班上班可能指揮狗仔？週刊多次揭露狗仔對話截圖顯示黃國昌指揮，李麗娟有無更強證明自己經營凱思？

黃帝穎律師提到，這些問題是必考題，李麗娟可能先被證人傳喚，只要說法與證據及金流不符，說法與其他證人如臺雅證詞出入，違反經驗法則，除了有七年以下徒刑的偽證罪責，更可能被認定僅是黃國昌收賄的人頭，依共犯訴追。

黃帝穎律師還表示，黃國昌臺雅案200萬元，涉不違背職務收賄罪，處七年以上徒刑。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

