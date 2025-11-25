律師：爆料若屬實，黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟

記者李鴻典／台北報導

《鏡週刊》今爆民眾黨立委黃國昌狗仔公司凱思收臺雅200萬涉貪關鍵證人浮現，臺雅前董座特助驚爆3立委拿錢，黃帝穎律師表示，臺雅董座前特助爆料3立委若屬實，將上升立委集體貪瀆案；「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。

《鏡週刊》今爆民眾黨立委黃國昌狗仔公司凱思收臺雅200萬涉貪關鍵證人浮現。（圖／民眾黨團提供）

黃帝穎律師指出，《鏡週刊》今爆黃國昌利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，對價關鍵人證已浮上檯面，臺雅詐騙案已故老董特助鄭淳駿爆料，他早聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」。

黃帝穎律師說，黃國昌一再迴避養狗仔的錢從哪來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬元；臺雅董座前特助爆料3立委若屬實，將上升立委集體貪瀆案。

黃帝穎律師寫道，黃國昌6月18日就臺雅案在立法院質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢且態度猖狂，還自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講。」，如今被爆黃國昌狗仔公司凱思收受臺雅集團200萬元涉貪！

黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟。黃帝穎律師說明，SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全部被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑，徐永明沒拿到錢，僅是期約200萬元捐入時代力量專戶，被法院判刑7年4月。時任國民黨立委廖國棟透過白手套公司收賄，錢有收到，行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，廖國棟遭法院判刑8年6月。

黃帝穎律師表示，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部，黃國昌狗仔公司凱思若入帳臺雅集團200萬元，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟，刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

