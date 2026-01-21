律師「美體SPA」後淋浴暈倒撞傷 美容館：交由司法處理

當事律師。（圖／東森新聞）





一名律師指控，她去年9月，到新北新莊區知名連鎖美容館做美體SPA，結束後被趕著去洗澡，她在淋浴間2度暈倒，撞傷眉心，當下店內人員簡單幫她包紮，但過了4小時，血卻突然滴下來，如今留下明顯疤痕，和美容館賠償談不攏，提告過失傷害和詐欺罪。對此，美容館強調，公司很誠懇的在處理這件事，已經委由律師處理。

當事律師：「我的額頭上就算塗了5層的遮瑕膏，還是這麼明顯。」

眉心留下超過1公分的疤痕，林姓律師指控，是在美容館造成。

廣告 廣告

去年9月律師來到新北新莊區做美體SPA，強調自己在淋浴間2度暈倒受傷，事後賠償談不攏，她提告過失傷害和詐欺罪。

當事律師：「大概有2個半小時左右，真的是亂打一通，就是打我上背的那些淋巴的地方，打得我哀哀叫痛得要命，打完之後已經超過原本預定的時間，她一直跟我說什麼後面，下面客人已經來了，要請我盡量沖澡快一點，所以我只好趕快爬起，然後一進到淋浴間我就，第一次就暈倒了。」

律師指控，當下兩度暈倒撞傷，明明店內人員有聽到巨響，卻沒人關心，事後被痛醒，自己爬出淋浴間，才前來攙扶。

當事律師：「幫我貼了一個膠帶我就回家，是我在吃飯的時候，血滴到我的飯，我才發現說天啊不是止血了嗎？你要知道我是4點多跌倒的，到晚上8點多還滴血下來，你就知道它多深了。」

臉上多一道疤，律師無法接受，開始找醫美整形外科，和美容館談賠償最終破局。

當事律師：「我本來也是想放過他們啊，我想說假如說，我今天塗了這個除疤凝膠效果好的話，我不見得會跟他們求償，但是塗了3個月之後效果真的很差，才會找他們談賠償事宜。」

遭控美容店：「公司非常非常地有誠意，很誠懇地在處理這件事情，而且我們已經用最快的速度，在做回應了，我們都已經委由公司律師處理。」

遭控的美容館全台有近400間分店，常找知名藝人代言，像是夏于喬、林心如、蔡淑臻等藝人都拍過宣傳照，如今爆出糾紛，美容館只強調，案件已經進入司法程序。

更多東森新聞報導

獨家／薔薔曾光顧！ 中和「伊洛美美妍館」疑惡意捲款倒閉

1歲兒在場！美容館美女遭男客性侵3次 老闆娘也遭殃

色情美容館專打「熟女牌」！客慕名上門：技術取勝

