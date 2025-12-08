律師：藍委游顥提案將人民財產近14億元送救國團，涉犯圖利罪

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委游顥等人提出黨產條例修正草案，將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，立法院會2日將草案逕付二讀。黃帝穎律師說，游顥提案將人民財產近14億元送救國團，涉犯圖利罪；最高法院大法庭裁定民代違反利益衝突迴避法，構成圖利罪要件。

黃帝穎律師指出，游顥提案修黨產條例排除救國團，等於將已經還給人民的資產近14億元，又搶回去送給救國團，除了是不公不義的個案修法，游灝更涉犯貪污治罪條例圖利罪，處五年以上徒刑。

黃帝穎律師直言，游顥是救國團既得利益者，曾任南投救國團團友會會長，竟為救國團提案修法，違反「公職人員利益衝突迴避法」，依據最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5217號裁定意旨，立法委員違反公職人員利益衝突迴避法該當貪污治罪條例第6條第1項第5款非主管或監督圖利罪之「違背法律」，依法處五年以上有期徒刑。

行政法院已判決救國團還財於民，游顥涉犯圖利罪低消五年徒刑；黃帝穎律師進一步表示，更扯的是，臺北高等行政法院107年度訴字第1227號判決已判定救國團就是國民黨附隨組織，資產還財於民，但游顥提案修黨產條例排除救國團，等於將已經還給人民的資產近14億元，又搶回去送給救國團，違反行政法院判決的白紙黑字，強搶人民財產，修法圖利救國團近14億元，游顥明顯涉犯圖利罪。

黃帝穎律師說明，最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5217號違反貪污治罪條例裁定揭示，「各級民意機關之民意代表」係本法第2條第1項第5款所稱公職人員，屬同條所定具高度權力、影響力之公務員，第12條則係規定民意代表假借職權機會、方法圖利之禁制，建立民意代表利益衝突迴避之規範，從而，民意代表濫權違反上述規定，自該當於貪污治罪條例第6條第1項第5款非主管或監督圖利罪所稱之「違背法律」。

