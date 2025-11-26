律師：黃國昌臺雅案有三大異常，讓立委涉貪案更顯可疑

記者李鴻典／台北報導

《鏡週刊》指控黃國昌的狗仔公司凱思國際收受臺雅集團200萬元涉貪，更報導關鍵證人前臺雅董座特助鄭淳駿指稱聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」。黃帝穎律師對此表示，黃國昌被週刊指控臺雅案涉貪卻不敢提告顯得心虛，黃國昌臺雅案三大異常。

黃帝穎律師表示，黃國昌被週刊指控臺雅案涉貪卻不敢提告顯得心虛，黃國昌臺雅案三大異常。（圖／民眾黨團提供）

黃帝穎律師指出，黃國昌回應週刊替詐騙共犯卸責，不會浪費時間回應。黃國昌針對貪污的嚴重指控竟未提告，顯得心虛。

黃帝穎律師進一步說，黃國昌臺雅案有三大異常，使得立委涉貪案更顯可疑：

1.臺雅集團竟未否認200萬元金流是黃國昌個案質詢的對價

臺雅集團為高資本額具相當規模的企業，週刊已連續多期報導以200萬元流向黃國昌狗仔公司凱思國際，臺雅竟從未說明，更未否認200萬元是黃國昌為個案質詢法務部長的對價。

2.凱思國際未否認收受臺雅200萬元，更未否認為黃國昌養狗仔

凱思國際是商業公司，被週刊連載多期收受臺雅集團200萬元，週刊更報導凱思負責日李麗娟是人頭，有對話截圖證明是黃國昌狗仔公司，正常商業公司若遇不實報導，為維護商譽，公開澄清甚至提告都是常態，但凱思從未澄清，更不敢否認，明顯異常。

3.黃國昌被控狗仔公司凱思收受臺雅200萬元涉貪竟不敢提告

黃國昌回應週刊報導收受臺雅200萬元涉貪「不會浪費時間回應」卻不敢提告，立委被控質詢收錢，不論是本人收或是其他公司收錢都一樣，涉嫌「違背職務收賄罪」是七年以上貪污重罪，黃國昌不敢提告，反顯心虛。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

