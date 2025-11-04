律師：黃國昌質詢個案若藉凱思收錢=徐永明案翻版，低消就是7年以上徒刑

記者李鴻典／台北報導

黃帝穎律師今（4）天指出，《鏡週刊》爆民眾黨主席黃國昌的狗仔公司收200萬拿錢辦事涉收賄，他說，立委拿錢質詢，涉犯不違背職務收賄罪處7年以上徒刑。

黃帝穎律師表示，《鏡週刊》今天報導黃國昌豢養狗仔資金持續現形！他說，週刊掌握，黃國昌支付狗仔薪水的凱思國際，今年年中收到一筆200萬元神祕注資，來源竟是成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤，巧的是，黃在國會殿堂高調質詢法務部，為沈家老董遭詐50億元出氣，更自爆在該案幫了很多忙，形同收賄對價。

黃國昌質詢個案若藉凱思收錢形同徐永明案翻版，立委職權對價關係不必本人收錢，透過政黨或公司收錢仍屬不正利益；黃帝穎律師說明，檢察官起訴徐永明「不違背職務收賄罪」，認定徐永明借用立法院紅樓會議室作為舉辦場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席，也約定由吳世昌作為收受賄賂的聯繫窗口，並以200萬元政治獻金名義匯入時代力量政治獻金專戶構成期約。台北地院判決徐永明收賄罪，量處7年4月徒刑。

黃帝穎律師進一步指出，同樣是200萬元，若週刊報導屬實，黃國昌的狗仔公司收200萬元，與黃國昌質詢法務部有關出資者個案形成對價關係，如同徐永明案翻版，依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」，低消就是7年以上有期徒刑！

