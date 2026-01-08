律師PO「離婚500元」招牌！他揭1方法喊：試試看

娛樂中心／饒婉馨報導

台灣離婚率高居亞洲第二，為了挽救婚姻熱度，立法院法制局近期評估仿效國外，增設「離婚冷靜期」制度。對此，網紅律師呂秋遠8日在社群平台發文曬出1張招牌照片，寫著「離婚500元」，他認為強迫不適合的人在一起並非好事，與其在想離婚時設門檻，不如反過頭來設立「結婚猶豫期」，讓衝動想婚的人先冷靜3個月並接受諮商，引發網友熱烈討論。





台南有一家「離婚500元」的招牌相當有名，呂秋遠表示這更凸顯出台灣離婚率很高。（圖／翻攝自Ｘ）

根據立法院法制局的報告，為了降低離婚率，考慮參考南韓等國家的做法，增設約30天到3個月的「離婚冷靜期」。未來想要離婚的人，除了要先等待這段冷卻期，還必須接受專業的離婚諮商，若最後雙方還是堅持要分開，法院才會發給同意書。對此，呂秋遠直言，「降低離婚率的用意在哪，其實難以理解，畢竟不適合的人，一定強迫他們要在一起，很難符合現在憲法法院與最高法院的離婚見解」，並表示「法院目前大都是傾向讓不適合的人分開，降低離婚率會不會讓社會更快樂，其實很不好說」。不過他也提出另一種方法「結婚猶豫期」，他對此解釋「兩個人如果決定結婚，可以去戶政事務所登記（不是民政局領結婚證！不是！不是！），但是三個月後才生效，且這段期間，兩個人要去上婚姻諮商課程，不得缺課；如果缺課，或是三個月後沒再次一起去戶政事務所確認，則結婚不成立」。





呂秋遠（左）發文指出，應該要多設一個「結婚猶豫期」。（圖／翻攝自民視新聞、呂秋遠臉書）





他坦言「如此一來，肯定可以降低離婚率。畢竟結婚的人少了，離婚的人也會少，這個建議，應該比起立法院法制局的建議要好多了」，但也提到結婚才是衝動，才需要冷卻期「離婚是冷靜，冷靜以後，還要再冷靜，是要送去冷凍庫膩？都有廣告招牌寫『離婚500元』了，不是嗎？」。貼文曝光後，網友陸續留言「我贊成婚前教育，至少知道走進婚姻需要的條件和有雙向溝通的能力，否則也有很大的機率會離婚」、「支持結婚猶豫期」、「不只減少離婚率，還能有效避免不幸婚姻，解救蒼生啊」、「支持結婚猶豫期，預防勝於治療」、「結婚才真的需要猶豫期」。





