律見「直播」筆錄內容 「台版柬埔寨」淪詐團幫兇又1律師遭逮

律師孫全平疑似洩密筆錄內容給詐團成員，今遭新北刑大逮捕。呂健豪攝

2022年發生「台版柬埔寨案」震驚全台，雖主嫌「藍道」杜承哲早已落網，並於二審遭判無期徒刑，不過檢警仍針對此案後續持續偵辦，台北地檢署指揮新北市刑大於今年9月掃蕩與藍道合作的竹聯幫兄弟檔，並查出3名律師涉嫌洩密，而警方今（12日）有又動作，另外逮補1名疑似洩密的律師孫全平，目前正在偵訊中。

檢警9月查獲竹聯幫弘仁會成員陳韋綸、陳彥澄兄弟檔，他們在「台版柬埔寨案」中與杜承哲合作作為詐團水房，警方也在此案當中查出鄭皓文、秦睿昀、單鴻均等3名律師，將筆錄內容回傳甚至「直播」給詐團上游成員，因此被依詐欺、洩密、洗錢、組織犯罪等罪嫌送辦，檢方訊後均交保候傳。

不過檢警持續追查發現，另有律師涉案，因此北檢今指揮新北刑大發動拘提，前往台北市天母咖美律師事務所，逮捕同樣在此案當中洩密的律師孫全平到案，警方目前正在偵訊孫男，但經初步瞭解，孫男否認涉案，口徑與前3人一致，警詢後將朝洩密、詐欺、洗錢等罪嫌偵辦。



