後中藝術季 展售額五成捐助弱勢

後壁區長李至彬（右一）說，他以挖寶的心情參觀後壁高中藝術市集，總有讓他驚艷作品出現，校長黃鳴彥（左一）感謝各界支持學校藝術季。（記者陳佳伶翻攝）

記者陳佳伶∕後壁報導

二０二五「後壁高中藝術季」七日登場，學校設置五十個攤位的藝術市集，有約百名藝術創作者展售百幀以上的版畫創作、千件文創設計、三千多件陶藝作品，吸引不少民眾前往逛市集，選購喜愛的藝術作品，校長黃彥鳴說，今年市集展售總金額約五十五萬元，其中五成將捐助後壁高中文教基金會，幫助學校弱勢學子。

「後中藝術季」每年吸引大批喜愛藝術的民眾到訪，藝術市集上的各種文創設計、版畫創作、陶藝作品，件件作品充滿創意也讓人驚豔，今年同樣吸引絡繹不絕的人潮前往，在各攤位前駐足欣賞，將喜愛的作品選購帶回家。

校方安排取得手拉坯證照的美工科學生，主持陶藝拉坯讓民眾現場體驗，推廣藝術美感教育。

後壁區長李至彬說，看到不少小小藝術新秀，還有長期投入藝術工作的神仙眷侶，分享一路走來對藝術的執著，更看到琳瑯滿目的藝術作品，讓人愛不釋手。

後壁高中校長黃彥鳴表示，後壁高中藝術季已成後壁區具傳統的藝術盛會，藝術作品展現後壁高中師生與校友的設計、文創、藝術教學強大能量與豐沛的創作成果，尤其以分享藝術獻愛心的初衷舉辦藝術市集，從展出的作品中發掘素人設計師與藝術家，也依往例藝術市集展售總金額的五成，將捐入後壁高中文教基金會，用以幫助弱勢學子安心就學。