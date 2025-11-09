【後來呢】「喪屍菸彈」成毒駕奪命凶手 因「這載具」推波助瀾

陳嘉瑩毒駕撞死劉宗鑫，當時新聞引起全台關注，那段時間正是新興毒品「喪屍菸彈」依托咪酯被毒蟲拿來大量吸食的替代毒品，卻也因為此案立法院火速修法將它改列為二級毒品。

俗稱 喪屍菸彈 的新興毒品依托咪酯，在台氾濫嚴重，也造成不少員警因為毒駕喪命。（圖／刑事局提供）

毒駕兇手陳嘉瑩平時無業，近10多次吸毒被抓是列管毒品人口，她庭訊時說因為被抓罰錢罰怕了，擔心再被抓繳不起罰金，才會踩油門想甩掉警方，只是這一甩，什麼都沒甩掉，反倒再吃上一條殺人罪以及妨害公務致死罪。

根據警政署統計，毒駕導致員警受傷或死亡案件，2024年7月到10月，短短4個月，就發生4起員警因毒駕殉職案件，誇張的是每個月，就折損一名員警。危害如此巨大，也因此依托咪酯創下毒品升級最速紀錄，

刑事局毒緝中心執行秘書鄭偉豪說，一般毒品會有所謂觀察期，至少要花兩年，才可能被列進法律成管制違禁品，但依托咪酯只花了11個月，就火速修法，從三級毒品躍升為二級毒品。

刑事局毒緝中心執行秘書鄭偉豪說，依托咪酯僅耗時11個月，就火速修法，從三級毒品躍升為二級毒品，創下紀錄。（圖／刑事局提供）

根據法規，持有第三級新興毒品，僅僅面臨行政罰鍰非刑罰，依托咪酯提升列管為第二級毒品，從罰鍰提升為3年以下有期徒刑的刑事罰，且涉及製造、運輸、販賣罪行刑度，由7年以上有期徒刑提升為無期徒刑或十年以上有期徒刑，希望透過刑度，達到嚇阻效用。

其實依托咪酯原是動物麻醉用藥，和安非他命「興奮劑」提神類型的毒品很不同，施用後會意識模糊且無法自主控制肌肉，產生「肌躍症」，鄭偉豪說「吸食到一定的臨界點時，會不自主的抽動，若剛好在開車，踩油門的腳突然產生肌躍症，車輛就會暴衝失控。」最可怕的是，依托咪酯結合電子菸，隨取即用的便利施用方式，是最大的危害。

鄭偉豪進一步指出，由於目前國內對於電子菸的規範仍有漏洞，目前衛服部也已經將修正草案送至立法院，但法規還沒上路前，抽含有依托咪酯的電子菸，是「想抽就抽」，開車也能抽，相較其他毒品更容易結合「駕駛行為」，經計算吸食K菸，毒品吸入體內的量約一半左右，但吸食含有毒品的菸油，幾乎是百分之百吸入體內。

依托咪酯在台灣成為毒駕致命原因，因能結合電子煙設備吸食，且員警查緝不易。（圖／刑事局提供）

為打擊依托咪酯此種新興毒品，刑事局絞盡腦汁，跨部會商討研議，盼全方位、全面杜絕。（圖／刑事局提供）

目前毒品電子煙具有攜帶容易、施用便利、隱蔽性高，常添加香精等有利於躲避查緝的特性，再加上我國現行使用電子菸人口數龐大，毒品電子菸僅占一般電子菸中極小比例，執勤員警在查緝時難以從外觀樣態區分電子菸是否內含毒品，不宜逕依刑事訴訟程序查扣偵辦，導致查緝毒品電子菸難度增加。

但終究是道高一尺魔高一丈，警政署目前已參考歐美澳等國作法，引進1萬2545劑「唾液毒品快篩試劑」，只要3分鐘即可測出駕駛人是否施用毒品，更舉辦教育訓練營，預計年底前全面上路，讓基層警能迅速發現毒駕，即時實施人車分離，大幅減少毒駕危害。

刑事局效法國際，引進唾液試劑，預計年底上路，可望有效查緝毒駕。（圖／刑事局提供）

另外從法律的角度來看台灣懲罰吸毒的刑度來看，律師雷皓明表示，目前台灣對毒品的規範算嚴苛，無論販賣還是持有、轉讓、運輸，刑度都非常重，販賣毒品甚至可判處無期徒刑，等同殺人罪。

雷皓明律師也指出一個重點，吸毒並非用重刑入獄就能解決，重點在戒癮治療和勒戒的程序，主要是透過什麼樣的方式，能幫助毒品人口從毒癮中脫離。雷律師解釋，戒癮治療是一種針對一二級毒品成癮者的附帶條件緩起訴處分，經檢察官同意，可在1到3年的緩起訴期間內，定期至指定醫療機構接受藥物治療、心理治療等課程，戒除毒癮。

律師雷皓明認為台灣對於毒品刑責已相當嚴峻，對於毒品犯罪也應重視戒癮治療層面，才能降低「累犯」和「慣犯」問題。（圖／喆律法律事務所提供）

不過戒癮治療有3個條件，必須是初次施用一二級毒品，且尚未經檢察官起訴者；距上次施用毒品已逾3年，無繼續施用毒品傾向者，以及檢察官認為毒品案件被告適合接受戒癮治療，並以此作為緩起訴處分條件者。因此，如果是慣犯，且短時間內連續施用毒品，或是不配合治療，就無法再聲請。

而另一種進入勒戒所，接受隔離觀察，雖然不會留下前科，但勒戒期間無法自由外出，對工作和家庭會造成重大影響。完整的戒癮治療至少需要六個月到一年的時間，也有費用產生，如一級毒品如海洛因、古柯鹼的戒癮治療費用，大約需2萬至9萬；二級毒品如大麻、安非他命，戒癮治療費用則是2萬至4萬左右。個案在戒癮治療期間違反了相關規定，也會面臨嚴重後果，一但被通報，檢察官可能會撤銷緩起訴或終止戒癮治療，改為其他強制措施。

雖然「吸毒一時，害人一世」是老生常談的反毒宣導，卻是對因毒駕而被奪走生命的被害人，最真實的寫照。

劉宗鑫的父母，過去住在沒有電梯的公寓，如今住的房子就是劉宗鑫親自選的，不只有電梯也靠近捷運站，如今房子裡少了愛子的身影，但劉父劉母說，他們搬進來住了4年，第一次從客廳窗外看到彩虹，卻是在劉宗鑫殉職過後，話說到這裡，2老又不禁流下思念的淚水。

劉父和劉母說，現居房產是和劉宗鑫一起分擔購買，住了4年，第一次從客廳看到窗外彩虹，就是劉宗鑫出殯當天。（圖／劉父提供）

