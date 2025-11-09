【後來呢】女毒蟲害所長殉職逾1年盼和解 家屬怒：仍等不到道歉

2024年9月30日深夜，新北土城分局清水所所長劉宗鑫的父親，接到一通電話後直奔醫院，未料看到的是胸口都塌陷全身傷痕累累的兒子，最後接受白髮人送黑髮人的噩耗。

為了逮捕陳姓女毒蟲毒駕，新北市清水所長劉宗鑫不幸殉職。（圖／資料照片）

劉父回憶案發當天，忍不住哽咽地說，「他們說裡面正在急救，你們等一下，有什麼事，等醫生出來再說，醫生最後出來了，我還懷著一絲絲希望說，萬分之一，千萬分之一，醫生出來說沒辦法急救了，進去看到一個人，他胸部塌陷了，撞擊到胸部，還有其他很多地方都是傷。」他說那一晚是他人生中「最傷痛的一天」。

那一夜，也正好是山陀兒颱風侵襲台灣的颱風夜，或許是曾為警職的劉父，留下的身教，讓劉宗鑫即使身為所長，也仍然要在深夜11點多親自和同仁們一起出勤執行巡邏勤務。

劉宗鑫與同仁行經新北市地檢署附近金城路二段時，發現一輛違停轎車形跡可疑，車牌一查發現竟是權利車，劉宗鑫便和同仁上前盤查，女駕駛陳嘉瑩（30歲）搖下車窗，劉宗鑫瞥見排檔桿附近疑似有毒品要求陳女下車受檢，未料陳女竟拒檢猛踩油門加速逃逸，劉宗鑫當時卡在車窗，他緊抓方向盤喝令陳女停車，卻遭連人帶車拖行。

劉宗鑫（左）生前執勤時，發現轎車駕駛陳嘉瑩疑似持有毒品，和同仁上前盤查。（圖／資料照片）

駕駛座上的女毒蟲陳嘉瑩擔心被警察抓，當場猛踩油門逃逸。（圖／資料照片）

劉宗鑫緊抓方向盤被拖行500公尺，身受重傷，不幸殉職。（圖／資料照片）

該路段正在進行捷運工程排放一整排水泥護欄，陳嘉瑩為了甩掉劉宗鑫刻意逼近分隔島，導致劉宗鑫2度撞擊施工護欄，被拖行長達500公尺，全身多處骨折、頭部重創殉職。劉父一想起這過程，儘管已經過了將近400天，還是難忍心中怒火，痛批陳嘉瑩喪心病狂、可惡至極，根本「完全不把人命當人命看」。

陳嘉瑩完全不顧人還掛在車門上的劉宗鑫生命安全，開車狂逃，監視器清楚拍下劉宗鑫雙腳離地，避免腳被拖行受傷。（圖／資料照片）

陳嘉瑩為了甩掉劉宗鑫，刻意開車撞擊護欄，導致劉宗鑫重傷殉職。（圖／資料照片）

最不能讓劉父接受的是，陳嘉瑩犯案後還跑到朋友家躲藏，在法庭上竟狡辯「不是故意要害死劉宗鑫」。劉父不可置信的說，一般人撞到人一定很緊張，會馬上下車察看，但陳嘉瑩卻置之不理，「她不管，直接逃跑揚長而去，跑到一個停車場停下來把車放好，還跑到朋友家洗澡躲起來。」

劉父說「她從案發後到宗鑫出殯，快一個月，包括她家人完全沒有任何跟我們表示任何歉意，所以我很生氣。」劉父痛失愛子面對奪走兒子性命的人，看在眼裡只有恨，「我對她真的不可原諒」劉父噙著眼淚說出這句話，訴不盡的是白髮人送黑髮人的痛。

案發後2小時，陳嘉瑩於隔天凌晨1時許遭警方逮捕，員警更在她的包包裡搜出安非他命和俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯等毒品，訊後被依妨害公務致公務員於死、殺人等罪遭送辦後羈押，今年10月6日法官再裁定延押2個月至今。

躲藏在朋友家的陳嘉瑩遭警方逮捕，劉父認為陳嘉瑩跟本就是蓄意殺人。（圖／資料照片）

今年2025年9月30日案發滿一年，正好這天新北地方法院開準備程序庭，劉的父母及遺孀一起出庭，劉父說「目前我開過兩三次庭，她還是一直在避重就輕，儘量要去為自己減刑，甚至連一句道歉也沒有」，他痛批「她要跟我們和解，但是她沒有跟我道過歉啊！」劉父說「我想跟她講說，妳是要拿什麼跟我和解？妳是有什麼條件跟我和解？」

拖行劉宗鑫致死的女毒蟲陳嘉瑩外貌。（圖／翻攝記者爆料網）

劉父悲痛的說「現在有時候出去外面在走路，看到那個護欄，我會厭惡那個護欄，你知道嗎？我兒子是被這個撞死的」，甚至看到住家大樓一樓施工放置的護欄，「我直接把它推，結果推不動，因為下面是鋼樑啊，所以我才一直講說，她讓宗鑫連一點生存的機會都沒有。」這是劉父至今深藏在心底的痛，他哽咽地說，每看到一次護欄，心就被重擊一次，他更直言「要能釋懷，恐怕是自己兩腿一伸的時候了。」

劉宗鑫生前和同仁相處融洽，讓送他最後一程的許多同仁感到不捨。（圖／資料照片）

