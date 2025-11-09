【後來呢】殉職所長遺孀仍深陷悲痛 攜家人重遊舊地思念亡夫
劉宗鑫的媽媽在訪問開始沒多久就紅了眼眶，顯然失去愛子的悲痛，仍讓她走不出來。她說事發後一兩個月，完全沒辦法接受失去孩子的事實，無法好好吃飯也沒走進廚房做飯，整個人真的如同「行屍走肉」。
「好像有100公斤的石頭壓在我胸口，沒辦法呼吸，我連喘氣都沒辦法喘」劉母說當時甚至還會心絞痛，痛到無法入睡，還說失去宗鑫之後，她想出去走走散散心，但一到捷運站就開始哭，連續去3天就哭了3天，還引起路人和站務人員關心，劉母才驚覺「為什麼我變那麼可憐，為什麼坐在這邊哭給大家看」。
後來劉母改去人多的地方，但當時連搭公車的力氣都沒有，「人家說行屍走肉，就是這樣子，頭重腳輕，我就是這個樣子。」然而劉母只是換了一個地方哭，哭了一個多月，某一天她突然發現「為什麼每天花時間在這邊，好像也沒什麼意義」。
劉母說，到現在全家人都需要接受心理治療，她也為了走出陰霾開始下廚，也自學電子琴，練習這首「送別」，才彈第一行音就淚如雨下，劉母也買了手提麥克風，要和劉父攜手重拾過去的興趣，努力生活下去。
今年6月警察節，土城分局邀請劉宗鑫父母到分局，警政署長張榮興也來慰問，才看到劉母的氣色開始變好。不過劉母說，「雖然有慢慢好轉，但仍感覺有50公斤的石頭，壓在心頭。」
劉父和劉母努力撐住自己設法堅強起來，因為宗鑫還留下了妻子和2名稚女，兩老異口同聲說「現在一年多一點，但是我們有一個信念就是不堅強不行啊，因為你再怎麼頹廢，再怎麼傷心，宗鑫也不能回來，這已經是一個既定的事實，沒辦法，因為我們要幫忙媳婦啊！」這時劉父抹了抹眼淚說「他們講說，全家只有你一個男生了，你倒了怎麼辦，你看都是女生啊！」
劉宗鑫殉職時2個女兒一個4歲一個1歲，最讓劉父痛徹心扉的是，看著小小的孫女站在劉宗鑫的牌位前祭拜，劉父再度老淚縱橫的說「我看她的背影，這麼小就沒有爸爸，很捨不得！」尤其失去親人這件事，對小小年紀的小芸來說，懵懵懂懂，說出來的童言童語很無害，卻再次劃傷大人的心。
劉母說「有一次我們開車回南部，小芸問阿公，人往生了還會再回來嗎？爸爸到天堂了，能夠再回來嗎？我們3個人都不知道怎麼回答，傻掉了。」小芸多麼盼望能再等到父親回家，劉父說有一次他穿的皮鞋放在家門口，小芸一看見就問「是誰的皮鞋？」劉父說因為兒子平時都穿皮鞋，所以小芸看到皮鞋就以為「爸爸回家了」，讓劉父很心酸，「因為小孩子一直期望爸爸還在」。
劉宗鑫遺孀直到現在都還在失去另一半的陰霾，假日她帶著家人去曾經和先生一起去過的地方，住同一間飯店，劉父說每一次開庭媳婦總是泣不成聲、痛哭流涕。
今年6月15日的警察節，劉宗鑫遺孀告訴小芸，這是屬於天使爸爸的日子，小芸拿起畫筆，畫出爸爸的英勇警察畫像，上面還以注音符號寫著「爸爸我想你」，看得讓人不禁鼻酸。
劉父劉母回想起兒子的過往非常引以為傲，劉父說，「宗鑫從小到大幾乎沒有讓我們操心或擔心過，他真的是我們的心頭肉，他走，對我們真的是傷害很大，他什麼事，完全都不用讓我們煩惱。」
劉父和劉母說，「宗鑫真的是不可多得的貼心小孩，考高中為了念書，他把馬桶當桌子，裹著棉被讀書，就怕打擾家人」2老說劉宗鑫是靠著苦讀、比別人更努力，做事執著，很認真努力才能有今天。回想和兒子的過去，都感到很懷念也很窩心，劉父說兒子不只曾經在書包上寫建國中學，也曾在松山慈后宮的蠟燭上，刻下「建國中學 劉宗鑫」，展現非我莫屬的意志力。
劉宗鑫畢業於建國中學、國立臺灣師範大學社會教育系新聞組，後因父親從事警職，他決定繼承父志報考警大研究所，從警約10年期間擔任過淡水三芝分駐所、淡水竹圍派出所、土城派出所所長，最後調到清水派出所。劉父還說，如果沒有發生這次意外，今年宗鑫就應該會調到中央服務，就不會有外勤工作了，父親的盼望，卻因為一次毒駕讓他們全家的心都被撞碎。
