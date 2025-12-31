後來居上！許智傑：民調並列第一，並已經進入「黃金交叉」

民進黨高雄市長初選進入倒數兩週的肉搏戰，選情出現翻轉。根據最新民調顯示，原本各方割據的局面已演變為「三強並列第一」，且第一名與第三名的落差僅在 0.9% 的極微小差距內。在這場關鍵對決中，立委許智傑的支持度在過去一個月內展現了「陡坡式上升」的驚人爆發力，目前已經進入黃金交叉的關鍵階段。這股後來居上的態勢，正明確傳達出高雄民意的新座標：選民已聚焦於誰能帶領高雄跨入 AI 產業的新紀元。

圖說：民進黨高雄市長初選進入肉搏戰，選情出現翻轉。最新民調顯示，立委許智傑的支持度過去一個月展現「陡坡式上升」趨勢，目前進入黃金交叉關鍵階段。圖／許智傑辦公室提供 許智傑30日坦言，相較於其他同志早在一年多前便大規模的宣傳，他自今年 7 月才正式鳴槍衝刺。然而，短短不到半年，便激發出27年來努力深耕基層市民的爆發力，抹平了對手長達一年多宣傳的佈局優勢。民調在初選前一個月的狂飆，反映出的是「動能」的轉換。當領先者進入成長停滯的「高原期」甚至已有緩降趨勢，但許智傑的支持曲線卻仍處於上升階段，這對他來說將是與其他參選人拉開距離的利多。這顯示出其政見與形象正精準擊中中間選民與高雄市民的期待，展現出「後來居上、勢不可擋」的領袖氣象。 許智傑表示，高雄正處於「從重工業轉向 AI 首都」的關鍵轉捩點。高雄市長陳其邁打下的科技基礎，需要一位「內行」的接班人來延續，而他擁有台大理工專業背景，這在目前的候選群中是獨一無二的優勢，不僅懂科技語言，更能以理性的「理工思維」解決市政難題。

圖說：許智傑本身是媽祖信徒，也獲媽祖信徒的支持。圖／許智傑辦公室提供 許智傑強調，作為參選人當中唯一具備「地方首長（鳳山市長）」經驗的參選人，他對城市治理有著熟捻的經驗與擘劃。對於市民而言，他既能對接高端的 AI 產業鏈，又能接地氣地處理基層里鄰事務。這種「科技腦、市民心、服務情」的特質，更是成為銜接陳其邁市政的最佳、也是唯一的人選。 地方人士認為，許智傑之所以能成為「最大公約數」，在於他長期展現的跨黨派協調整合能力。在初選白熱化的當下，許智傑溫和、專注於政策的理工特質，反倒成為吸引選民回流的避風港。數據顯示，支持許智傑的族群涵蓋高知識份子、科技及年輕人才與傳統基層，這種跨族群的吸引力，正是他在黃金交叉階段，彎道超車且拉開對手差距的獲勝關鍵。 補充：民調公司為趨勢民調，數字不公布，調查時間為12/24-12/25，信心水準95%，正負2。

