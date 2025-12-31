後來居上！許智傑：民調並列第一 已進入「黃金交叉」階段

▲翻轉選情！親和力十足的許智傑民調爆發，力拚高雄AI新紀元。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選進入倒數兩週的關鍵時刻，選情出現令人矚目的翻轉。根據趨勢民調公司於12月24日至12月25日所進行的最新調查，信心水準95%、正負誤差2%，結果顯示原本各方割據的局面已演變為「三強並列第一」，第一名與第三名的支持度僅差0.9%，呈現高度拉鋸態勢。在這場激烈對決中，立委許智傑支持度展現出短期內驚人的「陡坡式上升」，已正式進入黃金交叉的關鍵階段。此後來居上的態勢，也明確傳達出高雄民意的新座標：選民逐步聚焦於誰能引領高雄跨入 AI 產業新紀元。

▲一樣是媽祖痛惜孩子許智傑，一步一腳印請走基層，數十年如一秉持初衷為民服務。

爆發力見證：「黃金交叉」階段的彎道超車者形象

許智傑表示，相較於其他參選人早在一年多前即大規模宣傳，他自今年7月才正式鳴槍起跑。然而不到半年時間，智傑憑藉27年深耕基層的經驗與努力，成功抹平對手長期宣傳的優勢。初選前一個月的民調狂飆，反映出其支持動能的轉換：領先者的成長進入高原期甚至出現緩降趨勢，許智傑的支持曲線仍持續上升，凸顯其政策主張與領袖形象精準擊中中間選民與高雄市民的期待，呈現出「後來居上、勢不可擋」的強勢格局。

唯一台大理工專業背景：精準銜接陳其邁市政

高雄正處於「從重工業轉向 AI 首都」的關鍵轉捩點。陳其邁市長奠定的科技基礎，需要一位「內行」接班人延續。許智傑具備台大理工專業背景，在候選人中獨一無二，不僅熟悉科技語言，更能以理性思維解決市政難題。再者，他是唯一具備地方首長（鳳山市長）治理經驗的候選人，對城市規劃與治理有深厚實務經驗。對市民而言，許智傑能精準對接高端 AI 產業，同時兼顧基層里鄰需求，呈現「科技腦、市民心、服務情」的特質，是銜接陳其邁市政的最佳、也是唯一人選。

民意公約數：溫和理性消弭派系對立

許智傑之所以能成為「最大公約數」，在於其長期展現的跨黨派協調與整合能力。在初選白熱化的階段，他溫和、專注政策的理工特質，反而成為選民的避風港。數據顯示，支持者涵蓋高知識份子、科技與年輕人才，以及傳統基層選民，跨族群吸引力正是他在黃金交叉階段彎道超車、拉開對手差距的致勝關鍵。（圖╱許智傑立委辦公室提供）