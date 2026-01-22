後來居上 鄭麗文明公布「幸福加馬」馬年春聯、紅包袋、1元福袋

國民黨主席鄭麗文明公布「幸福加馬」馬年春聯、紅包袋、1元福袋。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

農曆新年將至，朝野各政黨、政治人物自去年底起，已陸續發出各自版本春聯，祝民眾馬年吉祥，也為自己宣傳。沿襲慣例，國民黨後來居上，明天也將發表由黨主席鄭麗文署名，寫有燙金的「幸福加馬」馬年春聯與紅包袋。

其中，「幸福加馬」題字取其與「加碼」諧音，寓意幸福加碼。

國民黨主席鄭麗文明公布「幸福加馬」馬年春聯、紅包袋、1元福袋。周志豪攝

此外，明天也將同步發表寫有「吉馬到」的8字型1元福袋小紅包，其中除貼有1元硬幣，福袋上還以「孔方兄」古幣嵌邊，寓意新的一年「錢也到」。

國民黨主席鄭麗文明公布「幸福加馬」馬年春聯、紅包袋、1元福袋。周志豪攝

