後備使命接力前行 為國家安全貢獻心力

臺中市各區後備軍人輔導中心在臺中市後備指揮部指導下，長期肩負後備服務、全民國防宣導及役政業務推展重任，並與市府緊密合作，是維繫地方安定的重要力量，昨(26)晚舉行主副秘聯誼會長交接典禮。民政局副局長彭岑凱代表市長盧秀燕出席見證表示，感謝原任會長廖正義任內的辛勞付出，並恭賀新任會長張閔發就任，期盼在既有成果基礎上，持續深化組織量能，強化後備動員與服務效能，發揚後備組織的優良傳統。

彭岑凱指出，各區後備輔導中心幹部長期深耕基層，是市府在第一線推動政策與服務市民的重要夥伴，也是後備體系穩定運作的關鍵力量。市府未來將持續提供各項支援，作為後備體系最堅實的後盾，並延續對主副秘聯誼會的支持，與各界保持密切合作，確實落實後備相關政策與各項活動推動，共同促進會務穩健發展，持續強化後備能量與服務效能。

立法院副院長江啟臣表示，近年來國家日益重視後備戰力，後備幹部在動員整備與災害應變中扮演關鍵角色，臺中市各後輔中心長期站在第一線，展現高度責任感與行動力，值得高度肯定與感謝，面對未來各項重要挑戰，各界責無旁貸，期盼持續攜手努力，共同為國家安全、城市發展與民主穩定貢獻心力。

新任聯誼會長張閔發指出，感謝台中市政府及後備指揮部長期支持，聯誼會成立至今已邁入第十屆，凝聚各區後備輔導中心向心力，未來將在副會長、執行長及幹部團隊通力合作下，持續推動聯誼交流與會務發展，並期盼各界持續支持，共同促進29區主副秘聯誼會穩健成長、更加茁壯。

全動署後備指揮部政戰主任胡少將表示，聯誼會自106年成立以來，在歷任會長與幹部努力下，持續凝聚後備輔導中心向心力。今年花蓮災害期間，台中市後備體系迅速動員，募集慰問資源並投入協助，展現高度行動力與社會責任。未來後備工作將朝組織轉型、動員整合與跨單位協作方向推動，並仰賴市府與各界持續支持，共同強化後備能量，確保會務與政策推動穩健發展。

民政局補充，新任會長張閔發長期深耕後備軍人輔導工作，歷任多項重要職務，現任沙鹿區後備軍人輔導中心主任，熟稔後備組織運作與地方需求，平時亦熱心公益，所領導的企業多年來協助中部多所學校改善教學環境，展現企業回饋社會的責任與溫度。期盼聯誼會在張會長的帶領下，持續精進成長，凝聚各區後備軍人輔導中心力量，強化橫向聯繫與資源整合，為大台中地區後備事務注入更多正向能量。

