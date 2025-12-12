後備假日戰士政策失敗 立院數據曝去年僅募得31人

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為多元化充實後備部隊戰力，國防部參考美、英、德、法、日等國後備軍人利用假日返營訓練，以維持戰鬥技能之作法，招募「後備戰士」，以每月入營2天、每年參與重大演訓為原則，全年應在營29天以上，後備戰士依照退伍階級、俸級的月領總額換算日薪。不過，根據立法院預算中心報告，該政策首年有300多人入營，後續便逐年下滑，去年僅募得31人，成效低落。

立法院預算中心表示，國防部於106年開始試行推動後備戰士志願短期在營服役，107年度需求單位包括陸軍、海軍、空軍、後備、憲兵及資通電軍等，招募員額尚有359人(招獲率54.6%)，然其後因各軍種招獲人數未臻理想而逐年下修需求員額，110年度需求人數僅餘266人(招獲率89.47%)。

預算中心指出，國防部曾在該政策施行5年後提出精進作為，要訂定後備戰士的優惠條例等以增加招募誘因，但114年度僅海軍及空軍司令部辦理後備戰士招募，需求員額32人已為近年新低；115年度預計需求單位雖增加資通電軍指揮部，然預計招募員額35人仍不復以往，該項制度是否仍符合原訂目標，恐有待通盤檢討。

值得一提的是，今年年初後備指揮部還預計招募270名「後備戰士」，充實縣市後備旅戰力，全軍更計畫招募305人。後備指揮部招募軍官的階級介於少校至中尉，士官則是介於士官長至中士，專長含括迫砲、機槍、機步、運輸、補給等10種，供18個縣市後備旅所用。但根據預算中心資料，該目標恐已成過往雲煙。

根據規定，國防部的「後備戰士」招募對象為體格、考績與品德皆合格的後備官兵，以每月入營2天、每年參與重大演訓為原則，因此全年應在營29天以上，在營時間為8點入營、17點離營，並配合部隊任務與演訓留宿，後備戰士依照退伍階級、俸級的月領總額換算日薪，享有軍人的權益與薪資待遇，但由於具備軍人身分，也得遵從限制與義務。

值得注意的是，後備戰士在服役契約期間，不得進入或在中國、香港與澳門轉機，若出國也得依規定提前申請，即使契約終止後，也須「國家機密保護法」等接受出國、出境與赴中管制事宜。

