後備幹部群組「讚揚解放軍」遭轟 後指部發聲：非現任輔導幹部、已移出

中國解放軍東部戰區昨（29）日突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，但民進黨新北市議員林秉宥發現，有國軍後備幹部在通訊軟體群組中，不斷讚揚中國解放軍、唱衰台灣，甚至跟著批評政府強化國防政策，網友氣炸狂轟「這就是黃埔軍人？」、「這些就是吃裡扒外的垃圾！」對此，後指部今（30）日發出聲明，轉傳不當貼圖者非現任輔導幹部，目前已將人員移出群組；並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出，以避免類似案件再發生。

昨晚林秉宥在臉書貼出三張來自LINE群組「內湖後備輔導中心」的對話擷圖。當中不僅有人分享大肆吹捧中國殲36戰機搭載激光武器系統」、嘲諷總統賴清德日前提出的1.25兆國防預算、揶揄「大罷免大失敗」開嗆民進黨是「獨裁黨」等訊息。

林秉宥直言，有點不太想講，「但台灣人的確是應該緊張一點，看看我們的後備幹部都在聯繫群組裡面發表什麼言論。看到民眾言必稱中華民國，門關起來每一個都是『習盤子』的好寶寶，這種保防工作，這種行政中立，嗯，不批評？」

對於LINE群組的爭議，國防部全動署後備指揮部今上午發出聲明表示，經查為台北市內湖區後備軍人輔導中心的Line群組中，兩位非現任輔導幹部轉傳不當貼圖引發批評，對於其發表之內容，本部予以指正。目前已將人員移出群組，並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出，以避免類似案件再發生。

後指部強調，後備輔導幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力之重要任務，相關人員不論職務或身分，均應恪遵法令，堅守國家忠誠，並嚴守行政中立原則。「任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任之言行，均非後備體系所容許。」

同時後指部重申，將持續強化後備體系人員管理、教育訓練與督管機制，確保制度運作純正、紀律嚴明，並在依法行政前提下，凝聚全民防衛共識，共同維護國家安全與社會穩定。

