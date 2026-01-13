後備指揮官主持彰化縣後備軍人晉任 肯定推動動員貢獻

記者張雅淳／綜合報導

後備指揮部指揮官俞中將昨日由政戰主任胡少將及中區後備指揮官陶少將陪同，前往彰化縣主持「民國115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」。活動邀請彰化縣副縣長周傑、民防大隊大隊長盧玉娟及義交大隊大隊長許增鏞等地方仕紳與會，各鄉鎮市後備軍人輔導中心亦設攤展示彰化在地特色農產品，充分展現在地活力，為典禮增添豐富色彩。

典禮中，俞指揮官親自為晉任備役軍、士官授階，並頒獎表揚年度績優後備軍人、輔導幹部、眷屬、文宣幹部及績優新文藝會員等各類楷模，除肯定獲獎人員於平時工作及後備事務推動上的優異表現外，更感謝其長期無私奉獻付出，為後備動員注入穩定力量。

俞指揮官致詞時表示，軍隊動員、軍民整合及民事協調為後備指揮部三大工作主軸，後備戰力更是支撐國軍整體防衛能量的重要基石。各級後備輔導幹部平時積極配合地方政府推動各項國防事務，展現軍民攜手合作的具體成果，亦為軍民整合工作奠定厚實基礎，期盼未來持續凝聚軍民力量，共同成為守護家園的堅實後盾。

後備指揮部指揮官俞中將主持彰化縣「民國115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」，並合影留念。（後備指揮部提供）