後備指揮部梅晉學上校頒發抗戰獎章 向彰化榮家榮民前輩致敬
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為表彰抗戰榮民前輩捍衛國家、保家衛國的英勇精神，彰化縣後備指揮部梅晉學上校於8日親自蒞臨彰化榮家，代表國防部頒贈「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」予三位曾親身參與對日抗戰的榮民長輩——陳成久、于金及郭振華先生，藉此向這些曾在戰火中浴血奮戰的英雄致上最崇高的敬意。
頒獎典禮於溫馨莊嚴的氣氛中舉行，梅晉學上校逐一為三位榮民別上象徵榮耀的紀念徽章，並轉達國防部對抗戰英雄的敬佩之意。他表示，榮民前輩們在艱困環境中奮勇作戰，無懼生死、守護家園，是國軍官兵學習的典範。後備指揮部將秉持「飲水思源」精神，持續向榮民前輩致敬，傳承忠勇愛國的信念。
彰化榮家主任蘇再勝表示，榮民前輩們為國家的奉獻與犧牲，是社會最珍貴的精神資產，他們的生命歷程正是國家歷史的重要見證。榮家將持續秉持「尊榮榮民」的服務宗旨，提供長輩溫馨、安全且有尊嚴的生活環境，讓前輩們感受政府與社會的深切關懷。
此次頒贈活動，不僅彰顯政府對抗戰榮民的崇高敬意，也讓與會人員深切感受到榮民前輩堅定的信念與愛國情操。現場氣氛隆重溫馨，掌聲與敬意齊聚，充分展現「向英雄致敬、傳承榮光」的意涵。
其他人也在看
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 188
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 1 天前 ・ 201
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 69
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 72
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 116
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 61
AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE表演邀佐藤健、朴寶劍熱舞！金裕貞、惠利撒嬌挑戰萌翻全場…典禮亮點、得獎名單一次看
由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認該單位播出時間）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 40
直言美不會出兵! 忘了共同防禦條款 貝森特 : 普丁正試探北約邊界 美會「賣武器」.....
[Newtalk新聞] 隨著俄烏戰事持續升溫，歐洲各國正面臨是否繼續支持烏克蘭的重大抉擇。美國財政部長貝森特近日在福斯電視訪談中指出，普丁正在試探北約邊界，「可以肯定的是，美國不會派兵。但我們會賣武器給歐洲人。」此一表態在歐洲引發廣泛關注，因為此言論明顯忽略北約憲章第五共同防禦條款，也凸顯美國在軍事介入上的新底線。 白宮在川普簽署的 33 頁《國家安全戰略》中也提到，歐洲對戰爭抱有不切實際的期望，並警告若不進行政治與文化調整，可能面臨安全風險。《彭博社》報導，歐洲領導人對美國可能推動由俄羅斯主導的和平計畫深感憂慮，擔心此舉削弱對烏克蘭的支持，並衝擊跨大西洋盟友信心。 歐盟與北約承認現有反應機制過於緩慢，正積極推動成立混合戰中心與網路部隊。 圖：翻攝自 X 帳號 @Tymofiy Mylovanov 英國首相斯塔默、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨對此表示高度警覺。《明鏡周刊》報導，馬克宏在歐洲領導人電話會議中警告，美國可能「背叛」烏克蘭；梅爾茨則指控美國「玩弄權術」。一位西歐官員指出，美國若選擇降低介入或退出，歐洲將面臨是否獨自支援烏克蘭的抉擇。 英國歷史學家提摩西・加頓・艾許（Timo新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 15
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 1 天前 ・ 44
盧鄭同框藍粉嗨翻！盧秀燕兩度籲團結挺鄭麗文 鄭笑喊：盧就是太陽
國民黨台中市黨部今（7）日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈達典禮」，台中市長盧秀燕與黨主席同框相擁，藍營群眾情緒沸騰。盧兩度呼籲支持鄭主席，國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭則直呼盧就是太陽，民調可見民眾對盧的帶領有多支持。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
台灣之光！《左撇子女孩》獲兩項奧斯卡風向球大獎提名 9歲葉子綺問鼎最年輕新演員
國片《左撇子女孩》近日再傳捷報，接連入圍兩大國際影評人獎項。包括被視為奧斯卡金像獎重要風向球的「影評人大獎」（Critics' Choice Awards），以及歷史悠久的「國家評論協會獎」（National Board of Review, NBR）年度五大國際影片。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 34
AAA頒獎／全場暴動！舒華中文高喊「我是誰」5萬人齊喊 她滿意笑了
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。稍早頒發「AAA best choice」獎項，由I-DLE舒華獲得。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 1 天前 ・ 60
《苦盡柑來》CP牽手放閃領情侶獎！ IU甜喊：謝謝朴寶劍
韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）今（6日）下午4點在高雄世運主場館揭獎，IU與朴寶劍今以主演的夯劇《苦盡柑來遇見你》勇奪最佳情侶獎，IU挽著朴寶劍的手走向領獎台，甜暈全場5萬人！鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
鄭麗文將與習近平會晤？他曝1原因喊「這是好事」酸：要去安慰習主席？
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而作家吳祥輝就酸「這是好事」，認為會更加速川普具體推進台灣保證法案。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
王崑義/備戰、鎖紅、鍘陸配 兩岸能預防戰爭？
賴清德總統老是說要準備戰爭，積累實力與建構「民主防禦機制」，才能預防戰爭，確保兩岸和平。在他的政治正確「指示」下，行政部門卻不以維持兩岸和平做考量，不斷地在兩岸關係上挑撥情緒，形成台海西岸無戰事，東岸卻不斷的挑事，這種操作模式，真能維持兩岸和平，兩岸無戰事嗎？恐怕連賴政府都不信。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 1