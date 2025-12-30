後備群組傳「讚揚共軍」唱衰台灣 國防部火速踢出2名非現任幹部

針對爭議貼文，後指部嚴正回應已將貼文者移出群組並加強清查。示意圖，與本新聞無關。（資料畫面）

中共環台軍演之際，國內竟傳出後備幹部Line群組遭抖音與親中言論滲透！民進黨新北市議員林秉宥近日在Threads揭露多張截圖，內容顯示在內湖後備輔導中心及國防大學校友會等群組中，有成員大量轉發中共抖音影片，甚至公開讚揚解放軍、指責台灣「挑釁中國」，引發輿論譁然，痛批此舉簡直是「吃裡扒外」。

林秉宥質疑：「這些人也是拿納稅人的錢，我們付錢是希望他們保家衛國，怎麼會反過來為中國吹噓、恐嚇台灣人民？你到底是哪一國的軍人？」他更憂心後備群組早已被滲透，成為錯假訊息分裂台灣的溫床。

對此，全民防衛動員署後備指揮部今（30日）發布新聞稿證實，經查為兩名「非現任」輔導幹部在Line群組轉傳不當貼文。對於其發表的內容，後指部表示，已第一時間予以指正並將該員移出群組，同時要求所屬群組全面清查，移除非現任輔導幹部成員，以杜絕類案再生。

後指部強調，後備輔導幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力重要任務，相關人員不論職務或身分均應恪遵法令，堅守國家忠誠，並嚴守行政中立原則。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任之言行，均非後備體系所容許。

後指部重申，將持續強化後備體系人員管理、教育訓練與督管機制，確保制度運作純正、紀律嚴明，並在依法行政前提下，凝聚全民防衛共識，共同維護國家安全與社會穩定。





