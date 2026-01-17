後備軍人搬家未申報！ 召集令找不到人被依妨害兵役起訴

桃園市一名39歲陳姓男子因未申報住址異動，導致後備指揮部核發的召集令無法送達，最終被桃園地檢署依《妨害兵役治罪條例》提起公訴。據了解，陳男明知自己為後備軍人，卻在居住地變更後未依規定進行戶籍異動登記，意圖逃避召集處理，導致無法參加教育召集訓練。

根據桃園地檢署調查，陳男原本應於2022年10月3日到桃園埔頂營區報到，但因召集令寄送地址未更新，導致指揮部無法聯繫到他。桃園市後備指揮部隨後函送案件進行偵辦，檢方認定陳男的行為符合《妨害兵役治罪條例》第10條第1項第2款規定，屬於後備軍人意圖避免召集而未依規定申報居住地址的行為，因此提起公訴。

《妨害兵役治罪條例》第10條第1項第2款明確指出，後備軍人若因意圖逃避召集而未申報居住地變更，將面臨法律制裁。此案目前已進入司法程序，檢方表示將依法追究相關責任。

