後備軍人教召一律改14天 基地對抗「翻倍」延長至10天9夜

即時中心／張英傑報導

為落實「實戰化訓練」，國防部長顧立雄日前向媒體證實，從今（2026）年開始，取消過去5到7天舊制教召，全面實施14天教召；陸軍部分，則執行新式基地對抗訓練，由原本5天4夜延長為10天9夜。

對於國軍訓練的變革，顧立雄說明，以往都是5天4夜的戰術測驗，不過，現在要調整為結合作戰進程，依作戰計畫實施10天9夜，連續24小時對抗，驗證地面協同作戰能力，主要是磨練官兵作戰意志，以及戰場抗壓性。

在重大演訓部分，顧立雄指出，今年規劃4月到11月之間，執行立即備戰操演、聯合防禦操演、漢光演習及各軍種聯合對抗演練；其中，「漢光42號實兵演習」會維持10天9夜，並結合縣市政府2026城鎮韌性科目，演習全程採「實兵、實地、實裝、實況」方式推動，落實實戰化訓練要求。

最後，受到多數男性民眾關注的「後備教召」部分，顧立雄說，從今年1月起已全面實施為期14天的教召，因此未來將沒有5至7天的教召。

面對中國武力威脅，國軍持續進行軍事訓練改革。（圖／民視新聞資料照）

