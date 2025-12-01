後備軍人注意！明年是否被教召 今起線上查詢

115年度各項召集資訊，已於114年12月1日正式開放查詢。（示意圖／東森新聞）





新制教育召集天數為14天，許多後備軍人因規劃出遊、出國或就學，常擔心是否與教召時間撞期。全民防衛動員署後備指揮部公告指出，有關後備軍人明年度是否會被教育召集，自1日午夜0時起，即可透過網路系統查詢。

後備指揮部進一步說明，115年度各項召集資訊，已於114年12月1日正式開放查詢，歡迎後備軍人上線使用相關服務。

已有民眾於今日上線查詢後分享自身情況，指出「兩週前剛解召，馬上又被編入，這次還比較遠」、「上個月才被派去台東教召5天，解召當天長官說，這批是兩年一召，結果明年不但還有，還變成14天」，引發討論。

廣告 廣告

另有傳聞指出，教召網站「查詢等於報名」，但也有不少曾多次查詢的後備軍人表示，自己「每年都查，還沒有被召過」、「退伍後每年都查，也只有中過一次一天的」。也有民眾提醒，若明年已有行程安排，仍建議先行查詢，提早做好心理準備。

更多東森新聞報導

入住這飯店房卡秒變「好市多入場證」 8.3萬人讚爆：太實用

怪颱恐今日生成！將成「世界首例」超罕見路徑曝光

「北台灣最大夜市」營業7年倒閉 在地人揭沒落原因

