後備軍人注意 明年14天新制教召全面實施開放查詢

隨著2025年教育召集進入尾聲，後備指揮部今（1日）宣布開放2026年教召查詢系統，後備軍人可上網確認是否列入明年召集名單，以便提早進行相關規劃。國軍近年持續改革教召制度，從延長訓期、提高薪餉到調整射擊流路，並增加戰傷救護等課程，目標是落實後備軍人「實戰化」訓練，達成「召即訓、訓即用」的目標。

台北市後備旅在政大實施教召情形。(圖/宋玉寧攝)

國防部在2025年2月宣布在全台18個縣市編成後備旅，其中台中、高雄兩地各編成2個後備旅，使部隊總數達到20個，目前隸屬全民防衛動員署後備指揮部。不過，這些部隊的指揮權將於2026年移交陸軍司令部，這是軍方自2022年成立全動署以來，第三度移轉縣市後備旅的指揮權。

目前國軍教育召集由守備步兵旅、縣市後備旅協同辦理，隨著20個縣市後備旅於2025年全數編成，2026年度教召將全面統一實施14天新制，以提升後備戰力。國防部於2025年7月提交立法院的「漢光41號演習檢討報告」中提到，後備動員部隊明年將採「特殊專長指名申請」方式，滿足高階專長需求，並搭配「原兵歸原位」原則，優先補充原單位專長職務，形成固定編組。

今年第206旅桃園教召情形。(圖/中天新聞)

明年的「同心36號」演習將提升教育召集整體規模，規劃「同步執行」守備旅及縣市後備旅的全旅動員，以驗證既有動員機制效能。

國防部強調，後備部隊未來將依循「常、後一致」標準，籌建守備、後備部隊單兵戰鬥裝備，並視任務、專長配賦光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡及雷射指示器的新式步槍、頭戴式夜視鏡、戰鬥個裝與防護面具等裝備，藉此提升部隊實質戰力。

台中市第1後備旅參加今年 「漢光41號」演習情形 。(圖/後指部)

