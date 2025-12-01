後備軍人注意！115年度教召來了 今起可線上查詢

根據國防部最新公告，115年度各項召集資訊，於114年12月1日正式開放查詢。要注意的是，因為新制教召要14天，如果有旅遊、出國規劃者，還是建議民眾要提早查詢，以利安排行程。

全民防衛動員署後備指揮部表示，115年度各項召集資訊已於114年12月1日0時起正式開放，後備軍人可透過網路系統查詢明年是否列入召訓名單。

召集資訊查詢平台。圖／後備軍人網路服務臺

國防部在教召期間也會給予應召人員薪俸，新制14天召集訓練者，依軍官900元、士官800元、士兵700元日支數額加乘1.5倍支給。

廣告 廣告

教召期間會給予應召人員薪俸。圖／後備軍人網路服務臺

另外，後備軍人網路服務臺上也提醒「於後備軍人網路服務臺公告召集日程後， 以『出國觀光旅遊』申請者將不核准免除當次召集，如仍出國觀光旅遊避免召集者，將依法追究刑事責任。」

不過多年來，網路上一直流傳「查詢就是等於報名教召」的說法，導致部分後備軍人選擇不登入系統，寧願等寄來的召集令。對此官方也強調，選員作業均以電腦執行，無法以人工操控，應屬公允；且也有不少民眾查詢後並沒有被教召，可見此說法並非屬實。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

扯！替代役男入營7H就溜回家 逃出成功嶺方式曝光

求長官幫泡茶！當兵也有「家長群」 網見對話傻眼：這不是幼兒園

向國軍致敬！國籍航空93軍人節升等商務艙 同行眷屬優先登機