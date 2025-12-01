後備軍人「開獎」！明年教召開放查詢 統一14天新制「士兵可領1萬4」

漢光41號演習實兵演練首日，國防部長顧立雄於025.7.9前往新北地區視導陸軍206旅動員教育召集訓練。國防部提供



國軍近年落實後備軍人的「實戰化」訓練，以達成「召即訓、訓即用」目標；教育召集也將全面實施「14天」新制，後備指揮部今天（12／1）也宣布開放明年的教召查詢，所有後備軍人可以上網確認是否「中獎」。另外，全面統一實施「14天」教召新制，若以士兵職級計算，14天下來將可領14700元薪資。

國防部在2025年2月宣布在全台18縣市編成後備旅，其中，台中、高雄兩地各有兩支後備旅，故部隊總數來到20支。2026年度教召也將全面統一實施「14天」新制，提升後備戰力。

廣告 廣告

國防部今年7月曾在提交立法院的「漢光41號演習檢討報告」中提到，後備動員部隊明年將採「特殊專長指名申請」方式，滿足高階專長需求，搭配「原兵歸原位」原則，優先補充原單位專長職務，形成固定編組。

國防部強調，後備部隊未來將依循「常、後一致」標準，籌建守備、後備部隊單兵戰鬥裝備，並視任務及專長，配賦光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡及雷指器的新式步槍、頭戴夜視鏡、戰鬥個裝與防護面具等，藉此提升部隊實質戰力。

國防部在教召期間也會給予應召人員薪俸，5至7天舊制，義務役軍官每日900元、士官每日800元、士兵每日700元；14天新制金額部分，義務役分別為軍官每日1350元、士官每日1200元、士兵每日1050元，以多數民眾的軍階二兵來說，14天下來將可領14700元；志願役應召人員部分，則按國軍現行主管職務加給給與標準，依支薪階級發給主管職務津貼。

更多太報報導

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生

基隆水危機未解！學校水塔仍聞汽油味 市府緊急調度水車、礦泉水應急

太盡責！「置放消波塊」提前上工 台東成功漁港吊車翻覆1死1傷