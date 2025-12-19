後備部指揮官主持南區聯展開幕 厚植藝文能量

記者張雅淳／綜合報導

為厚植後備藝文能量，強化各新文藝學會與國軍之間的軍民交流，全動署後備指揮部指揮官俞中將昨日在政戰主任胡少將、南部地區後備指揮部指揮官王少將陪同下，前往岡山文化中心主持南區「八十忠愛，六藝精彩」聯合美展開幕典禮，並邀請南區轄屬各新文藝學會理事長及後幹班第1期學員陳兆熊等貴賓，一同為美展開幕剪綵。

俞指揮官致詞時表示，後備指揮部成立迄今已80年，隨著組織沿革與社會轉型，在國家發展各階段均扮演不可或缺的角色，同時藝文能量也透過戰鬥文藝的存在，以文化凝聚意志、以作品團結人心，不僅看見藝術之於國防的重要性，更是「軍民齊心」的體現，期盼這份情誼能發揮「軍民整合」工作，將民間藝文力量結合後備動員事務，進而爭取國人對全民國防的支持。

隨後，政戰主任胡少將也主持「南區藝文暨通訊員座談」，並親自頒贈感謝狀給予各學會理事長，感謝各學會長期以來對後備藝文活動的支持，期盼未來能與各學會繼續攜手合作，強化交流互動與分享，共同構築堅實的全民國防意識與文化理念，充分展現後備文藝軟實力。

後備部指揮官俞中將主持南區「八十忠愛，六藝精彩」聯合美展開幕典禮，象徵軍民藝文交流合作再啟新頁。（後備指揮部提供）