後備部指揮官主持卞立乾致祭典禮 緬懷英勇事蹟

記者林睿奕／綜合報導

為緬懷古寧頭戰役英勇先進捨身為國的犧牲奉獻精神，全動署後備指揮部指揮官俞中將昨日前往臺南市崇孝塔，祭悼古寧頭戰役戰傷袍澤故陸軍上尉卞立乾，並率重要幹部暨臺南市政府民政局副局長等員獻花致祭、行鞠躬禮，儀式莊嚴肅穆。

回顧古寧頭戰役初期，共軍於民國38年10月24日夜間，分乘各式船隻200餘艘，企圖突襲進犯金門。時任陸軍第80軍201師601團2營突擊2排中尉排長卞立乾，在巡查陣地時不慎誤觸地雷，意外驚動第一線海岸守備部隊，讓國軍即時發現共軍動向，成功瓦解夜襲登陸企圖。

卞立乾當時雖身負重傷，仍秉持「退此一步，即無所死」的必死決心，與守備部隊並肩浴血奮戰。戰後因傷勢嚴重後送臺灣醫療，雖歷經治療後，仍左眼摘除、右眼弱視，核定為戰傷二等殘；民國47年以上尉軍階退役，由輔導會安置就養照顧，並於民國83年7月辭世，長眠於臺南市崇孝塔。

「哲人已遠，典型夙昔。」俞指揮官於農曆新年前夕，特向卞立乾表達最崇高的敬意與深切追思，並以其忠勇事蹟勉勵全體後備袍澤，持續堅定保家衛國信念，戮力提升國防整備與動員體系效能，共同維護國家安全，奠定民主自由永續發展之基礎。

後備部指揮官俞中將主持古寧頭英雄故卞立乾上尉致祭典禮，緬懷先烈英勇事蹟。（後備指揮部提供）