後備部指揮官主持工作會報 強化春節軍紀安全要求

記者林睿奕／綜合報導

後備指揮部指揮官俞中將昨日主持「2月份擴大工作會報暨春節連續假期工作指導」，除慰勉各單位日前舉辦「後備軍人晉任暨輔導幹部表揚」活動的辛勞外，並就人事經管、戰備演訓及動員管理等項提出工作指導，請各級幹部於春節連假期間確遵軍紀與內部管理要求，確保部隊穩定安全。

俞指揮官指出，年度各縣市後備軍人晉任暨輔導幹部表揚典禮，既是凝聚後備輔導幹部向心力、展現後備動員能量的最佳時機，同時也能讓官兵磨練任務規劃與應變處置能力，深化對自身任務與角色的認知，並強化與地方政府及民間資源的合作，促進軍民整合工作。

針對今年度國軍重大演訓任務，俞指揮官指導各地區及縣市指揮部，應具備聯合作戰觀念，運用橫向聯繫管道，充分掌握作戰區備戰任務執行的動態與節點，並結合後備指揮部「軍隊動員、軍民整合、民事協調」三大工作，強化與作戰區、地方政府之間的連結，透過後備動員機制與後備輔導組織功能，整合民間資源，協力遂行演習與災害救援任務；此外，春節及228連假將至，各級幹部應持續強化內部管理，落實行車安全及反詐騙宣導，建立官兵防衛駕駛與理財觀念，杜絕酒後駕車及賭博事件，確維部隊軍紀安全及國軍優質形象。

後備指揮部指揮官俞中將主持工作會報暨春節指導，強化春節連續假期軍紀安全要求。（後備指揮部提供）