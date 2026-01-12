後備部指揮官主持苗栗後備晉任表揚 感謝無私奉獻

記者張雅淳／綜合報導

苗栗縣後備指揮部昨日舉辦「民國115年後備軍人晉任暨幹部表揚活動」，由後備指揮部指揮官俞中將主持。活動邀請苗栗縣縣長鍾東錦、民防大隊長、義警、義消、各鄉鎮輔導中心幹部及地方仕紳共同出席，場面隆重。

典禮中，俞指揮官率先為晉任的備役軍官與士官授階，隨後頒發年度績優後備軍人、輔導幹部、眷屬、文宣幹部及新文藝會員等各類楷模獎項。藉由表揚，不僅肯定獲獎人員在各自崗位上的卓越表現，更感謝他們無私奉獻與辛勤付出。活動現場同時展示18個鄉鎮輔導中心4大工作成效陳展，並設置人才招募站，為活動增添亮點與互動性。

廣告 廣告

俞指揮官致詞時表示，輔導組織不僅是三軍的重要後盾，更是全民國防的基石；輔導幹部平時投入後備軍人服務、災防演訓及動員連訪等工作，亦協助地方政府執行國防事務，充分展現軍民一家親的精神。俞指揮官期許大家持續在軍隊動員、軍民整合及民事協調的框架下，共同推動全民國防工作，整合國力、軍力與民力，厚植社會韌性能量，成為守護國家安全的重要支柱。

後備指揮部指揮官俞中將主持苗栗縣「民國115年後備軍人晉任暨幹部表揚活動」，並頒獎嘉勉績優人員。（後備指揮部提供）