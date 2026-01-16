後備部指揮官主持雲嘉後備軍人晉任表揚 強化軍民整合效能

記者葉軒瑜／綜合報導

後備指揮部指揮官俞中將昨日主持雲林縣、嘉義「民國115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」，由政戰主任胡少將、中區後備指揮官陶少將等人陪同，並邀請嘉義縣縣長翁章梁、雲林縣副縣長謝淑亞等地方仕紳及各輔導中心幹部與會，透過授階及表揚儀式，彰顯後備力量對建構全社會防衛韌性的重要性，同時建立軍政交流平臺，強化軍民整合效能。

典禮中，俞指揮官、胡主任及陶指揮官共同為晉任的備役軍士官授階，並頒贈年度績優後備軍人、輔導幹部、眷屬、文宣幹部及新文藝學會會員等各類型績優人員；活動現場也安排各鄉、鎮輔導中心及新文藝學會，展示創作作品及具地方特色之農產品，更邀請新學會老師們揮毫，增添溫馨的年節氣氛。

俞指揮官致詞時，首先向晉任的後備袍澤表達恭賀之意，並感謝地方政府與各級輔導幹部，長期協助後備指揮部推動後備動員與全民國防工作，攜手建構防衛韌性的付出；並強調「軍隊動員、軍民整合、民事協調」為該部三大工作主軸，除全體後備官兵在工作崗位群策群力，更有賴國人支持與配合，期盼未來能在既有的交流機制與合作默契上，持續精進與突破，提升緊急狀況應變能力，打造更安全、穩固的防衛韌性。

後備指揮部指揮官俞中將主持雲林縣、嘉義「民國115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」，彰顯後備力量對建構全社會防衛韌性的重要性。（後備指揮部提供）