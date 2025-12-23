後備部指揮官拜會苗栗縣長 建構軍民合作基礎

記者張雅淳／綜合報導

全動署後備指揮部指揮官俞中將日前前往苗栗縣拜會縣長鍾東錦，針對地方災害防救整備、後備動員機制、軍民整合及全民國防推動等議題進行交流研討，期能建立有效且迅速的交流平臺，以利緊急狀況發生時，能立即整合軍民資源，鏈結部隊、縣府與社會各界共同應處突發狀況及支援軍事行動，並感謝縣府長期支持後備各項任務推動，齊心建構軍民合作的堅實基礎。

俞指揮官隨後前往中部地區後備指揮部，實施履新視導，並強調軍隊動員、軍民整合及民事協調是後備指揮部3大工作主軸，明年任務重點，著重如何運用軍民整合支援軍事作戰及地方政府提供支援，以具體行動實踐「軍民齊心，守護家園」的目標。

廣告 廣告

俞指揮官也期勉各級幹部，務必落實官兵生活照顧與教育訓練，秉持務實的態度，有效提升後備動員效能，共同建構全社會防衛韌性，守護民主自由與美麗家園。

後備指揮部指揮官俞中將拜會苗栗縣長鍾東錦，交流災害防救整備與後備動員等議題。（後備部提供）